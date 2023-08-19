Себто, якщо Кремль хоче втілити у життя мрії Путіна, то необхідно буде провести у Росії чергову велику хвилю мобілізації. Це розповів заступник начальника Генштабу Сил оборони Естонії Март Вендл.
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Росії треба більше солдатів
Він переконаний, що Росії знадобиться провести або велику хвилю мобілізації, або суттєво наростити кількість тих, хто підпише контракт з міноборони. Лише таким чином можна буде досягнути бодай якогось успіху. До прикладу, вихід на адміністративні межі Донецької області.
Із суто військового погляду, мобілізація Росії була б необхідною для отримання більшої потужності нападу, але, ймовірно, це був би дуже непопулярний крок із внутрішньополітичного погляду,
– зауважив він
За словами Вендла, у Росії прагнуть втриматися та не допускати нової хвилі мобілізації. Водночас він додав, що у березні 2023 року оголошували суттєвий набір до армії окупантів.
"На сьогодні це триває деякий час, і поставлені цілі, ймовірно, не досягаються, хоча наплив контрактників такий, що бойові втрати будуть відшкодовані", – зазначив він.
Іде війна на виснаження
- До такого висновку дійшли у розвідці Естонії після аналізу ситуації на фронті. Зазначають, що впродовж тижня кожна зі сторін здійснювала локальні атаки. Правда, вони не мали вирішального значення.
- Відомо, що на Запорізькому напрямку наші захисники мають успіх. Йдеться про район населених пунктів Роботине та Велика Новоселівка.
- Водночас слід розуміти, що зараз точиться війна на виснаження. У розвідці підкреслюють, що ЗСУ намагаються бити по логістичних центрах окупантів. Зокрема, по півострову Крим. Натомість вороги атакують важливі об'єкти України.
- Наостанок пригадаймо актуальні втрати ворога. Станом на ранок 18 серпня наші військові ліквідували 256 510 російських окупантів. А за добу 17 серпня "лави двохсотих" поповнили 460 загарбників.