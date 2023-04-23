Различия объяснил 24 Канала адвокат адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак. По его словам, прежде всего оповещение означает, что мужчине сообщили о том, что он должен стать на учет, или уточнить свои учетные данные.

Смотрите также Повестки на блокпостах и за рубежом: что изменится в призыве для мужчин и что такое уведомление

Это не обязательно трансформируется в непременную мобилизацию, а может быть связано с желанием уточнения информации и учета, а также формированием резерва. Надо понимать, что пока Россия не исчезнет с политической карты мира, общая военная служба в Украине никуда не исчезнет.

– отметил Владислав Юрчак.

Что такое оповещение

Юрист пояснил, что это документ, состоящий на основании распоряжения руководителя районного (городского) ТЦК и СП. Он может быть адресован органам местного самоуправления, руководителям предприятий, учреждений, организаций, в том числе учебным заведениям, независимо от подчинения и формы собственности.

Здесь соответствующим лицам устанавливается обязанность осуществить оповещение конкретного списка граждан об их вызове в ТЦК и СП и обеспечить их прибытие в ТЦК и СП в сроки, указанные в повестках, которые, как правило, прилагаются к такому оповещению.

Уведомление – это только механизм, который может использовать ТЦК и СП для вручения повесток военнообязанным,

– добавил Владислав Юрчак.

Повестка же устанавливает обязанность

В то время как повестка – это конкретное предписание, которое касается конкретного лица и устанавливает ему обязанность прибыть в ТЦК и СП в определенный срок с целью:

уточнение данных;

прохождение военно-врачебной комиссии;

призыва на срочную военную службу;

мобилизации в конкретную воинскую часть (мобилизационное распоряжение).

Что будет, если проигнорировать оповещение

Важно! Юрист подчеркнул, что с точки зрения юридической силы, для военнообязанных оповещения не обязывает к каким-либо действиям, однако получение повестки в результате уведомления влечет юридические последствия.

По поводу работодателей, руководителей учреждений, предприятий и организаций, а также должностных лиц – в случае невыполнения ими обязанностей, установленных в распоряжении руководителя ТЦК и СП, лица могут нести административную ответственность по статье 210-1 КУоАП.

Она предусматривает санкцию в виде штрафа в размере от 1700 до 3400 грн и от 3400 до 5100 грн штрафа для должностных лиц.