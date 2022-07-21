Впрочем, корректнее перевести это заявление Пентагона как "определяющая стадия". Военный эксперт Олег Жданов объяснил, что это значит. Ситуацию на фронте он прокомментировал 24 каналу.
О чем говорится Боевые действия в Украине находятся на решающей стадии, – министр обороны США
По его словам, сегодня началось "соревнование" между Украиной и россией – кто первым подготовит резерв.
Либо мы сформируем группировку войск для проведения контрнаступления с помощью наших западных партнеров, либо россия накопит резервы и мы получим новую волну наступления со стороны страны-агрессора,
– сказал Жданов.
По его мнению, в этом и состоит "определяющая стадия", о которой говорили в минобороны США.
Уже есть крайняя дата
"Я так понимаю, дата готовности к наступлению с обеих сторон – это вторая половина августа. Кто первый будет иметь готовые резервы, тот выиграет эту "гонку" и сможет первым начать наступление", – добавил Жданов.
Решающий этап – Жданов назвал дату готовности обеих сторон к наступлению: смотрите видео
Боевые действия в Украине сейчас на решающей стадии – Ллойд
- Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что боевые действия в Украине находятся на решающей стадии и США уверяют Киев в неукоснительной поддержке. А намерение россии продержаться дольше украинцев – это очередной просчет кремля.
- Также американский министр заверил, что США твердо придерживаются обязательств.
- Он также заявил, что владимир путин переоценил военную мощь россии и в то же время недооценил украинцев.