Впрочем, корректнее перевести это заявление Пентагона как "определяющая стадия". Военный эксперт Олег Жданов объяснил, что это значит. Ситуацию на фронте он прокомментировал 24 каналу.

О чем говорится Боевые действия в Украине находятся на решающей стадии, – министр обороны США

По его словам, сегодня началось "соревнование" между Украиной и россией – кто первым подготовит резерв.

Либо мы сформируем группировку войск для проведения контрнаступления с помощью наших западных партнеров, либо россия накопит резервы и мы получим новую волну наступления со стороны страны-агрессора,

– сказал Жданов.

По его мнению, в этом и состоит "определяющая стадия", о которой говорили в минобороны США.

Уже есть крайняя дата

"Я так понимаю, дата готовности к наступлению с обеих сторон – это вторая половина августа. Кто первый будет иметь готовые резервы, тот выиграет эту "гонку" и сможет первым начать наступление", – добавил Жданов.

Решающий этап – Жданов назвал дату готовности обеих сторон к наступлению: смотрите видео

Боевые действия в Украине сейчас на решающей стадии – Ллойд