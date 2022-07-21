Утім коректніше перекласти цю заяву Пентагону як "визначальна стадія". Військовий експерт Олег Жданов пояснив, що це означає. Ситуацію на фронті він прокоментував 24 каналу.
Про що мовиться Бойові дії в Україні перебувають на вирішальній стадії, – міністр оборони США
За його словами, сьогодні почалося "змагання" між Україною та росією – хто перший підготує резерв.
Або ми сформуємо угруповання військ для проведення контрнаступу за допомогою наших західних партнерів, або росія накопичить резерви й ми отримаємо нову хвилю наступу з боку країни-агресорки,
– сказав Жданов.
На його думку, в цьому й полягає "визначальна стадія", про яку говорили в міноборони США.
Вже є крайня дата
"Я так розумію, дата готовності до наступу з обох сторін – це друга половина серпня. Хто перший матиме готові резерви, той виграє цю "гонитву" й зможе першим почати наступ", – додав Жданов.
Вирішальний етап – Жданов назвав дату готовності обох сторін до наступу: дивіться відео
Бойові дії в Україні зараз на вирішальній стадії – Ллойд
- Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що бойові дії в Україні перебувають на вирішальній стадії й США запевнюють Київ у неухильній підтримці. Натомість намір росії протриматися довше за українців – це черговий прорахунок кремля.
- Також американський міністр запевнив, що США твердо дотримуються зобов'язань.
- Він також заявив, що владімір путін переоцінив військову потужність росії та водночас недооцінив українців.