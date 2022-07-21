Утім коректніше перекласти цю заяву Пентагону як "визначальна стадія". Військовий експерт Олег Жданов пояснив, що це означає. Ситуацію на фронті він прокоментував 24 каналу.

Про що мовиться Бойові дії в Україні перебувають на вирішальній стадії, – міністр оборони США

За його словами, сьогодні почалося "змагання" між Україною та росією – хто перший підготує резерв.

Або ми сформуємо угруповання військ для проведення контрнаступу за допомогою наших західних партнерів, або росія накопичить резерви й ми отримаємо нову хвилю наступу з боку країни-агресорки,

– сказав Жданов.

На його думку, в цьому й полягає "визначальна стадія", про яку говорили в міноборони США.

Вже є крайня дата

"Я так розумію, дата готовності до наступу з обох сторін – це друга половина серпня. Хто перший матиме готові резерви, той виграє цю "гонитву" й зможе першим почати наступ", – додав Жданов.

Вирішальний етап – Жданов назвав дату готовності обох сторін до наступу: дивіться відео

Бойові дії в Україні зараз на вирішальній стадії – Ллойд