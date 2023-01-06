Об этом 24 Каналу рассказал психолог Валентин Ким. Он считает, что своими жалобами на русофобию россияне хотят лишний раз привлечь внимание.

К теме Моральное состояние украинцев зависит от нескольких факторов, – Спартак Суббота

Ким убежден, что для россиян миф о русофобии является одним из проявлений нациоцентризма. Россиянам лучше, чтобы их ненавидели, чем они вовсе не будут значить ничего для мира.

Такое поведение присуще нациям, не пережившим свой крах. Они все еще пытаются доказать сами себе, что занимают какое-то место в мировом сообществе,

– добавил Ким.

Россияне занимают такое же место, как и другие нации, однако они не могут смириться, что их место — обычное, убежден эксперт. Если они не могут привлечь к себе положительное внимание, победить честно в цивилизационном поединке, например, в спорте, они постараются привлечь внимание, ссылаясь на русофобию.

Искусственное объединение

С другой стороны, чувство жизни в осаде помогает россиянам снизить градус внутреннего напряжения, заметил психолог. Он назвал русское общество атомизированным, со слабо выраженными горизонтальными связями. Там нет терпимости друг к другу, нет доверия.

"Владимир Путин изобрел неплохой способ консервации общества, чтобы законсервировать свою власть", – уверен психолог.

Общество в осаде

Ощущение, что тебя все ненавидят, что все россияне окружены врагами, дает искусственное представление о том, что россияне в осаде в этой крепости, объяснил психолог.

Это топливо общественного объединения. Оно какое-то время может помогать. И мы видим, что в некоторых странах такое топливо может держать государства десятилетиями. К примеру, Северная Корея,

– подчеркнул Ким.

Еще одним примером страны с имперским прошлым, огромными амбициями и 40-летней жизнью под санкциями является Иран. Такие примеры дают россиянам надежду, что и они смогут так жить, заметил Ким. Агрессию от своих упущенных возможностей, несправедливого общественного строя и тому подобное россияне выливают на Запад и Украину.

Новый способ консервирования россиян: смотреть видео

Подключение культурных пластов

Ким заметил интересный факт, что в советское время анекдоты были находкой народа, а не власти. Даже ходили мифы, которые придумывают институты в Соединенных Штатах Америки, потому что анекдоты вроде бы должны развалить советское общество. Кремль сейчас даже пытается приватизировать, ведь это культурное топливо для содержания всех россиян в осаде.

Сейчас видим, что анекдоты об изобретательных россиянах снова в моде. Поэтому есть ощущение, что государство не может справиться, так что необходимо подключать определенные культурные пласты глубинного народа. Сейчас власть отбирает у народа то, над чем они хотят смеяться,

– добавил спикер.

Ценностей нет

По словам Кима, если нация может держать самоуважение на нормальном уровне только путем пренебрежительного отношения к другим народам, значит, нет никаких других механизмов, чтобы поддержать это самоуважение.

Для того, чтобы выйти из этой парадигмы, убежден психолог, нужно на время выйти из такого общества, посмотреть на него из другой культурной среды, но для россиян это не характерно.

Это и к идентичности, и традиционным ценностям. Если вы боитесь пропаганды гей-сообщества, это значит, что ваши семейные ценности не могут сами себя удержать. Это значит, что ценностей нет,

– подытожил психолог.

Реакция россиян на войну: что известно