Об этом 24 канала рассказал психотерапевт Спартак Суббота. Он объяснил глобальную разницу в мышлении россиян и украинцев.

К теме Ранее эта тема была табу: Кулеба объяснил, как Запад говорит о будущем России

Суббота вспомнил видео, на котором спрашивали детей об их найбольшем желании. Российские дети хотели машинку, что-то из еды, а желанием украинских детей было окончание войны и свобода. Украинские дети не просят колбасу, они хотят, чтобы вернулись украинские воины. У ребенка уже есть понимание понятия "свобода", а это самое высокое благо человека.

В этом смысле пирамида потребность Маслоу, где есть базовые потребности есть, спать – доминирует в России, они даже не понимают, зачем жить,

– подчеркнул Суббота.

Различные базовые потребности

Сколько бы они ни повторяли, что мы братья, однако мы очень отличаемся, подчеркнул психотерапевт. У нас с ними разные базовые потребности. Украинцы уже даже не жалуются на отключение света, их радует, сколько усилий на это тратит Россия, что ей действительно хуже, чем нам.

Назло этим дебилам на болотах мы живем более качественно. Я вижу, что люди реально крепятся,

– добавил Суббота.

Россияне хотят, чтобы мы скатились до их уровня, но для этого нам придется удалить лобную кору, убежден спикер. Именно она отвечает за морально-волевые качества и социализацию, за логику и способность верить в человечество: "Они как приматы, но не высшее, а низшее звено, которое не дрессируется".

Спартак Суббота о разнице между россиянами и украинцами: смотреть видео

Нет ничего связанного с нацией

Россияне не понимают, что такое нация. Это подтверждает, как они реагируют на вопросы. Суббота привел пример: если украинцев, проходящих правительственным кварталом, спросить об отношении к войне, они могут дать разные ответы, но обязательно честные и открытые. Если то же спросить россиянина, он ответит что-то вроде: "Я не могу об этом говорить". Это, по словам Субботы, объясняется тем, что русские живут в государстве ктонов, в государстве охранников, где каждая жизнь низменна и ничтожна, но они этого понять не могут.

По мнению психотерапевта, народ россиян – это скопление разных людей. Они говорят, что Россия многонациональная страна, а на самом деле она многонародная. Они собрали разные народы, но не имеют идентичности как таковой, не имеют идеи. Украинцы понимают, что такое нация и чем она отличается от народности, отметил Суббота. Мы понимаем, что такое национализм, национальность, понимаем, что у нас есть национальная идентичность, национальная идея – идея свободы.

Это понимают даже дети. Мне кажется, что у нас пес Патрон умнее их лидеров,

– подчеркнул Суббота.

Бессмысленные высказывания россиян: последнее