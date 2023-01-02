Об этом 24 Каналу рассказал психолог Спартак Cуббота. Он отметил, что реакция каждого человека на сложные жизненные события зависит от ряда факторов.

К теме Пытается быть псевдосознательным, – психотерапевт дал характеристику Пригожину.

Состояние украинцев

Суббота вспомнил опрос украинцев.

Результаты показали:

55% украинцев убеждены, что без проблем могут справиться с вызовами судьбы;

60% считают, что ситуация контролируемая, другие – не уверены;

30% людей говорят, что уровень стрессоустойчивости у них поднялся и они на разных фронтах могут "бороться с этой дрянью".

Реакция на нынешние события, подчеркнул психолог, зависит от нескольких факторов: нервной системы, опыта и места нахождения.

Я знаю военных, которым гораздо легче находиться в зоне событий, они контролируют эту ситуацию, они знают, что там делать. А в мирных городах им немного не известно. Однако есть и много людей, которым тяжело жить у границы фронта, поэтому они переезжают,

– добавил Суббота.

Как через год поменялись украинцы: смотреть видео

Два подхода в психологии

Не все рождаются быть воинами и не каждого можно сделать воином, подчеркнул психолог. Есть два подхода в психологии: либеральный и ортодоксальный. Первый говорит, что любого человека можно научить чему угодно, второй говорит, что каждый человек может иметь все, что он захочет, если будет хорошо работать. Однако эти подходы не работают, заметил психолог.

Не любому человеку можно чему-то научить. Есть человек, который будет хорошо считать, но не сможет быть спикером. Она будет больше тренироваться, но все равно будет проигрывать человеку, более способному в этом направлении,

– подчеркнул Суббота.

А ортодоксальный подход говорит о том, что каждому есть чем заниматься, у каждого может быть свое дело. Суббота отметил, что времена меняются и меняются потребности, поэтому эти подходы так не работают. Например, сейчас военные нужны больше, чем всегда, но ведь не каждый может быть военным, это не так просто.

"Если человек имеет тревожно-сенситивную нервную систему, потому что в его жизни было что-то, почему он более пугающий, поэтому на лени комфорт фронта ему некомфортно", – убежден психотерапевт.

Что изменилось у россиян

Суббота подчеркнул, что в России антидепрессанты стали покупать на 70% чаще. Продажа транквилизаторов или других противотревожных лекарств увеличилась на 254%. В России ощущается дефицит лекарства, помогающего при диабете, там стоит вопрос с инсулином. В 83% российских аптек, где раньше продавали это лекарство, их уже нет. Есть случаи смерти диабета.



"А самое главное, что материалы эстетической медицины просто закончились и они должны делать свое, домашнее", – добавил спикер.

Разница в психологии россиян и украинцев