Про це 24 Каналу розповів психолог Спартак Cуббота. Він зауважив, що реакція кожної людини на складні життєві події залежить від низки факторів.
До теми Намагається бути псевдопритомним, – психотерапевт дав характеристику Пригожину
Стан українців
Суббота згадав опитування українців.
Результати показали:
55% українців переконані, що без проблем можуть впоратися з викликами долі;
60% вважають, що ситуація контрольована, інші – не впевнені;
30% людей кажуть, що рівень стресостійкості у них піднявся і вони на різних фронтах можуть "боротися з цією поганню".
Реакція на теперішні події, наголосив психолог, залежить від кількох факторів: нервової системи, досвіду і місцяперебування.
Я знаю військових, яким значно легше перебувати в зоні подій, вони контролюють цю ситуацію, вони знають, що там робити. А в мирних містах їм трохи невідомо. Однак є і багато людей, яким важко жити біля кордону фронту, тому вони переїжджають,
– додав Суббота.
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Два підходи у психології
Не всі народжуються бути воїнами, і не кожного можна зробити воякою, наголосив психолог. Є два підходи у психології: ліберальний та ортодоксальний. Перший говорить, що будь-яку людину можна навчити чому завгодно, другий каже, що кожна людина може мати все, що вона захоче, якщо буде добре працювати. Однак ці підходи не працюють, зауважив психолог.
Не будь-яку людину можна будь-чому навчити. Є людина, яка буде добре рахувати, але не зможе бути спікером. Вона буде більше тренуватись, але все одно програватиме людині, що більш здібна у цьому напрямку,
– підкреслив Суббота.
Натомість ортодоксальний підхід каже про те, що кожному є чим займатися, у кожного може бути своя справа. Суббота зауважив, що часи змінюються і змінюються потреби, тому ці підходи так не працюють. Наприклад, нині військові потрібні більше ніж завжди, але ж не кожен може бути військовим, це не так просто.
"Якщо людина має тривожно-сенситивну нервову систему, бо в її житті було щось, чому вона є більш лякливою, тому на ліні комфорт фронту їй некомфортно", – переконаний психотерапевт.
Що змінилося в росіян
Суббота підкреслив, що у Росії антидепресанти почали купувати на 70% частіше. Продаж транквілізаторів чи інших протитривожних ліків збільшився на 254%. У Росії відчувається дефіцит ліків, що допомагають при діабеті, там стоїть питання з інсуліном. У 83% російських аптек, де раніше продавали ці ліки, їх уже немає. Є випадки смерті від діабету.
"А найголовніше, що матеріали естетичної медицини просто закінчилися і вони мусять робити своє, домашнє", – додав спікер.
Різниця у психології росіян та українців
- За словами Спартака Субботи, росіяни живуть в державі хтонів, в державі охоронців, де кожне життя нице і нікчемне, але вони цього зрозуміти не можуть.
- Поки українці воюють за свою свободу, росіяни припнули язики і турбуються лише про те, що поїсти та де поспати.
- Суббота наголосив, що ненависть не є поганою рисою для українців, тому що вона дозволяє нам допомагати нашим військовим, які знищують ворога.
- Спартак Суббота відзначив, що війна суттєво вплинула на емоційний стан українців і багато українців відмовляють собі у радощах та жартах, бо вважають, що це "не на часі". Але такий підхід тільки погіршує ситуацію.