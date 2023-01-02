Про це 24 Каналу розповів психолог Спартак Cуббота. Він зауважив, що реакція кожної людини на складні життєві події залежить від низки факторів.

До теми Намагається бути псевдопритомним, – психотерапевт дав характеристику Пригожину

Стан українців

Суббота згадав опитування українців.

Результати показали:

55% українців переконані, що без проблем можуть впоратися з викликами долі;

60% вважають, що ситуація контрольована, інші – не впевнені;

30% людей кажуть, що рівень стресостійкості у них піднявся і вони на різних фронтах можуть "боротися з цією поганню".

Реакція на теперішні події, наголосив психолог, залежить від кількох факторів: нервової системи, досвіду і місцяперебування.

Я знаю військових, яким значно легше перебувати в зоні подій, вони контролюють цю ситуацію, вони знають, що там робити. А в мирних містах їм трохи невідомо. Однак є і багато людей, яким важко жити біля кордону фронту, тому вони переїжджають,

– додав Суббота.

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Два підходи у психології

Не всі народжуються бути воїнами, і не кожного можна зробити воякою, наголосив психолог. Є два підходи у психології: ліберальний та ортодоксальний. Перший говорить, що будь-яку людину можна навчити чому завгодно, другий каже, що кожна людина може мати все, що вона захоче, якщо буде добре працювати. Однак ці підходи не працюють, зауважив психолог.

Не будь-яку людину можна будь-чому навчити. Є людина, яка буде добре рахувати, але не зможе бути спікером. Вона буде більше тренуватись, але все одно програватиме людині, що більш здібна у цьому напрямку,

– підкреслив Суббота.

Натомість ортодоксальний підхід каже про те, що кожному є чим займатися, у кожного може бути своя справа. Суббота зауважив, що часи змінюються і змінюються потреби, тому ці підходи так не працюють. Наприклад, нині військові потрібні більше ніж завжди, але ж не кожен може бути військовим, це не так просто.

"Якщо людина має тривожно-сенситивну нервову систему, бо в її житті було щось, чому вона є більш лякливою, тому на ліні комфорт фронту їй некомфортно", – переконаний психотерапевт.

Що змінилося в росіян

Суббота підкреслив, що у Росії антидепресанти почали купувати на 70% частіше. Продаж транквілізаторів чи інших протитривожних ліків збільшився на 254%. У Росії відчувається дефіцит ліків, що допомагають при діабеті, там стоїть питання з інсуліном. У 83% російських аптек, де раніше продавали ці ліки, їх уже немає. Є випадки смерті від діабету.



"А найголовніше, що матеріали естетичної медицини просто закінчилися і вони мусять робити своє, домашнє", – додав спікер.

Різниця у психології росіян та українців