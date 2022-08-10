О них рассказал политолог Олег Саакян. Что побуждает США поддерживать Тайвань, он сказал в эфире 24 канала.
Внимание Долго ждать не пришлось: Китай объявил о новых военных учениях возле Тайваня
По его словам, "там большой клубок интересов" и ценностных ориентиров.
"С одной стороны они вынуждают придерживаться политики единого Китая, потому что США не признают независимость Тайваня", – подчеркнул Саакян.
Однако при этом они могут выступать против военного разрешения этого спора и поддерживать Тайвань как независимое демократическое правительство в противовес коммунистическому и тоталитарному китайскому правительству, добавил специалист.
И подчеркнул, что от поддержки Тайваня США не откажутся.
Это более широкая игра с целым рядом субъектов. Есть еще Япония, Южная Корея и ряд стран, доходя аж до Австралии, которые имеют свои прямые вызовы безопасности от усиления Китая,
– подчеркнул эксперт.
Что побуждает США поддерживать Тайвань: смотрите видео
Китай вряд ли успокоится в отношении Тайваню
Китай снова объявил о еще одних военных учениях возле острова Тайвань. Известно, что они будут происходить как вморе, так и в воздушном пространстве вокруг острова.
В эфире 24 канала президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов прокомментировал, что пока существует КНР, то он вряд ли успокоится по поводу Тайваня. Это постоянная угроза, как для Украины россия.