Что подумали киевляне, заметив вечером в небе яркую вспышку

20 апреля 2023, 19:09
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Источник:

"Реальный Киев"

Вечером 19 апреля над Киевом заметили яркую вспышку. Оказалось, что он был вызван падением метеорита. Однако сначала киевляне подумали, что это обстрел.

Журналисты поинтересовались у прохожих, какие у них были первые мысли, когда они увидели вспышку. Одна женщина рассказала, что не имела никаких версий, решила дождаться официальных комментариев.

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Другой мужчина отметил, что явление было ужасным и испугало его. Хотя версий его происхождения сразу тоже не возникло.

Еще одна девушка призналась, первое о чем подумала, – это взрывы, вызванные Россией. Киевлянин также прибавил, подумал об использовании сигнальной ракеты.

Что подумали киевляне, когда увидели вспышку: видео

Что известно о вспышке

  • Жители Киевщины увидели в небе яркие вспышки и услышали звуки, похожие на взрывы. В регионе объявили воздушную тревогу.
  • Сначала сообщалось о якобы работе сил ПВО, но потом оказалось, что силы обороны не работали.
  • Помимо ПВО была еще одна версия о падении спутника NASA. Впрочем, уже к утру 20 апреля это опровергли.
  • По версии исследователей, летел метеорит, разразившийся на небольшой высоте. Однако в настоящее время ученые не знают о размере объекта и о том, на какой высоте это произошло. Это только предположение.

Автор: Ольга Музика