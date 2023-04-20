Что подумали киевляне, заметив вечером в небе яркую вспышку
20 апреля 2023, 19:09Читати новину українською
Источник:"Реальный Киев"
Вечером 19 апреля над Киевом заметили яркую вспышку. Оказалось, что он был вызван падением метеорита. Однако сначала киевляне подумали, что это обстрел.
Журналисты поинтересовались у прохожих, какие у них были первые мысли, когда они увидели вспышку. Одна женщина рассказала, что не имела никаких версий, решила дождаться официальных комментариев.
Важно Вспышки и взрывы над Украиной могут повториться: специалист предупредил об угрозе из космоса
Другой мужчина отметил, что явление было ужасным и испугало его. Хотя версий его происхождения сразу тоже не возникло.
Еще одна девушка призналась, первое о чем подумала, – это взрывы, вызванные Россией. Киевлянин также прибавил, подумал об использовании сигнальной ракеты.
Что подумали киевляне, когда увидели вспышку: видео
Что известно о вспышке
- Жители Киевщины увидели в небе яркие вспышки и услышали звуки, похожие на взрывы. В регионе объявили воздушную тревогу.
- Сначала сообщалось о якобы работе сил ПВО, но потом оказалось, что силы обороны не работали.
- Помимо ПВО была еще одна версия о падении спутника NASA. Впрочем, уже к утру 20 апреля это опровергли.
- По версии исследователей, летел метеорит, разразившийся на небольшой высоте. Однако в настоящее время ученые не знают о размере объекта и о том, на какой высоте это произошло. Это только предположение.