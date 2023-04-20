Что подумали киевляне, заметив вечером в небе яркую вспышку

Вечером 19 апреля над Киевом заметили яркую вспышку. Оказалось, что он был вызван падением метеорита. Однако сначала киевляне подумали, что это обстрел.

Журналисты поинтересовались у прохожих, какие у них были первые мысли, когда они увидели вспышку. Одна женщина рассказала, что не имела никаких версий, решила дождаться официальных комментариев.

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Другой мужчина отметил, что явление было ужасным и испугало его. Хотя версий его происхождения сразу тоже не возникло.

Еще одна девушка призналась, первое о чем подумала, – это взрывы, вызванные Россией. Киевлянин также прибавил, подумал об использовании сигнальной ракеты.

Что подумали киевляне, когда увидели вспышку: видео

Что известно о вспышке