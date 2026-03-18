Есть четыре направления: стало известно, что получит Украина в обмен на помощь странам Ближнего Востока

Украина помогает странам Ближнего Востока в противодействии иранским "Шахедам". В ответ Киев ожидает взаимной поддержки: фактически, речь идет о сотрудничестве по четырем направлениям.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, сообщает 24 Канал.

Какую помощь может получить Украина?

Георгий Тихий объяснил, что сейчас Украина рассчитывает на поддержку по четырем общим направлениям.

По его словам, речь идет об усилении политической поддержки Украины, поддержку санкционной политики в отношении России и Ирана, расширение сотрудничества в сфере безопасности и обороны, а также участие в восстановлении Украины и инвестиционных проектах.

Очевидно, что защита неба и гражданской инфраструктуры – это общий вызов, и Украина выступает за взаимовыгодное партнерство в этой сфере,

– подчеркнул Тихий.

Спикер МИД также отметил, что на Ближний Восток уже отправили 210 украинских военных экспертов. Специалисты работают в ОАЭ, Катаре, Саудовской Аравии и Кувейте, в частности помогают защищать объекты США от атак Ирана. Также еще 34 украинских эксперта готовы к командировке.

По словам Георгия Тихого, ни одно другое государство в мире не имеет такого комплексного опыта противодействия иранским дронам. Этот подход не ограничивается только перехватчиками, а включает целую систему – радары и командные пункты, программное обеспечение для эффективного перехвата, а также специалистов с реальным боевым опытом.

В течение последних недель с запросами о помощи к Украине обратились 11 стран. В МИД добавили, что часть из них "уже поблагодарила за практическую помощь".

