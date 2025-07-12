Об этом в эфире 24 Канала рассказал эксперт по авиации Константин Криволап. Он добавил, что с марта ситуация существенно изменилась: Россия значительно увеличила количество "Шахедов" в каждой атаке.

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Как враг усовершенствовал атаки дронами?

Сейчас их производство достигает примерно 90 единиц в сутки. Кроме количества, противник пересмотрел тактику их применения. Если раньше "Шахеды" успешно перехватывались армейской авиацией Сухопутных войск – в частности вертолетами, то теперь эта тактика потеряла эффективность.

Причина – в изменении характеристик самих дронов. Боевая часть "Шахедов" стала мощнее, а скорость увеличилась благодаря установке китайских двигателей. К тому же возросла их концентрация на конкретных направлениях.

В результате армейская авиация потеряла способность сбивать такое количество дронов, как раньше. На определенном этапе она уничтожала до 50% всех "Шахедов".

"Высоты стали такими, что создают проблему для достижения их вертолетами – в частности для зависания и стрельбы. "Шахеды" начали летать на высотах более 3 000 метров. Сейчас они уже достигают 4 000 метров, а бывают случаи – даже больше. Эффективность армейской авиации существенно снизилась, и "Шахэды" начали прорываться. Мобильные огневые группы также не могут эффективно действовать, потому что если "Шахед" летит на высоте более 2 000 метров, они просто не достают до него", – сказал Константин Криволап.

Он добавил, что начали привлекать тактическую авиацию Воздушных сил, однако для нее цель, которая движется со скоростью 130 – 180 км/ч, является сложной. Например, крылатая ракета, летящая со скоростью 700 км/ч, для истребителя – это удобная мишень. Там нет опасных режимов полета.

А вот медленные цели, наоборот, создают риски – в частности из-за срыва потока с крыла при сверхмалой скорости. Именно поэтому военные уже потеряли два самолета и одного пилота в такой ситуации. Сбивать "Шахеды" с помощью тактической авиации – это не лучшее использование этой техники как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения экономики.

"Почему они сейчас могут пройти и залетать? Потому что меняют высоты. Судя по всему, есть разведчики. Они идут на высотах 500 – 600 метров, не атакуют, не входят в режим пике, они кружат, высматривают, кое-что могут заметить. Затем вся остальная "стая" идет теми маршрутами, которые после этой разведки стали более понятными, менее опасными. Они проходят все границы, которые выставляет наша система ПВО", – сказал Криволап.

Как можно противодействовать?

Он добавил, что стоит использовать новые средства поражения и носители этих новых средств. Речь идет не только о дронах-перехватчиках, но и о ракетах малого радиуса действия, которые могут быть установлены на самолетах легкомоторной авиации.

Нужно совместить всю эту систему для получения информации, целеуказания от ПВО, а затем использовать эту информацию для правильного распределения зон ответственности и установления серьезных границ для прохождения "Шахедов".

Шахед не должен залетать в город. Его надо уничтожать до того, как он подлетает к городу. Не во всех городах это возможно. Вот Одесса, Николаев, Херсонщина – там они заходят с моря, и фактически трудно выстроить серьезную оборону с помощью легкомоторной авиации. Если в Одессе еще можно, то в Николаеве, Херсоне, или в Харьковской, или в Сумской области – это невозможно,

– сказал Криволап.

Он добавил, что нужно находить такие решения, которые позволяют максимально уничтожать "Шахеды" еще до того, как они прилетают в Украину, когда они еще находятся на территории России: во время производства, перевозки, хранения или снаряжения. Постоянные места дислокации пусковых установок известны – это почти одни и те же точки.

Он добавил, что уже давно сообщали: в Украине есть вооружение, которое позволяет поражать цели на расстоянии более 300 километров от линии фронта. Это могут быть дроно-ракеты или обычные дроны, которые вылетают заранее и направляются на нужные локации. Такая работа должна быть системной и постоянной. Это направление нужно поднять на новый уровень. Должна быть четкая концепция защиты от "Шахедов". Если поставить конкретные цели, можно разработать план и последовательно его выполнять.

Он объяснил, что должно быть системное оружие – легкомоторный самолет, оснащенный всеми средствами связи, всей информацией и планшетом на колене пилота. Это ракеты малого радиуса действия, которые запускаются с той высоты, на которой летает "Шахед".

Дрон-перехватчик может сбивать "Шахед", если тот летит на высоте 4000 метров, но дрон с земли тратит энергию аккумуляторов, чтобы достичь этой высоты. То есть ему не хватает энергии, чтобы поразить "Шахед" на такой высоте.

"Принципиально возможно, но тогда это уже не дрон-перехватчик, а почти полноценный самолет. Расчеты показывают, что у него размах крыльев – 2,5 метра, длина – полтора метра, вес – от 20 до 50 килограмма. Для того, чтобы доставить взрывчатку весом 1,5 – 2 килограмма, мотор должен иметь мощность 5 – 7 кВт. Это уже серьезная конструкция. Дроны-перехватчики эффективны на высотах до 2000 метров. Выше нужны другие перехватчики, или лучше – небольшие ракеты. Тем более, что такие ракеты уже существуют и их поставляют наши партнеры", – сказал Криволап.

Он добавил, что нужна утвержденная концепция борьбы с "Шахедами". Мобильные огневые группы также могут эффективно работать, но только на высотах до 2000 м. "Гепарды", хотя и являются хорошими зенитными установками, даже при попадании в "Шахед" не всегда приводят к взрыву или разрушению дрона.