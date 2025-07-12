Про це в ефірі 24 Каналу розповів експерт з авіації Костянтин Криволап. Він додав, що із березня ситуація суттєво змінилася: Росія значно збільшила кількість "Шахедів" у кожній атаці.

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Як ворог вдосконалив атаки дронами?

Зараз їх виробництво досягає приблизно 90 одиниць на добу. Окрім кількості, противник переглянув тактику їхнього застосування. Якщо раніше "Шахеди" успішно перехоплювалися армійською авіацією Сухопутних військ – зокрема гвинтокрилами, то тепер ця тактика втратила ефективність.

Причина – у зміні характеристик самих дронів. Бойова частина "Шахедів" стала потужнішою, а швидкість збільшилася завдяки встановленню китайських двигунів. До того ж зросла їх концентрація на конкретних напрямках.

Унаслідок цього армійська авіація втратила здатність збивати таку кількість дронів, як раніше. На певному етапі вона знищувала до 50% усіх "Шахедів".

"Висоти стали такими, що створюють проблему для досягнення їх гелікоптерами – зокрема для зависання та стрільби. "Шахеди" почали літати на висотах понад 3 000 метрів. Зараз вони вже досягають 4 000 метрів, а бувають випадки – навіть більше. Ефективність армійської авіації суттєво знизилася, і "Шахеди" почали прориватися. Мобільні вогневі групи також не можуть ефективно діяти, бо якщо "Шахед" летить на висоті понад 2 000 метрів, вони просто не дістають до нього", – сказав Костянтин Криволап.

Він додав, що почали залучати тактичну авіацію Повітряних сил, однак для неї ціль, яка рухається зі швидкістю 130 – 180 км/год, є складною. Наприклад, крилата ракета, що летить зі швидкістю 700 км/год, для винищувача – це зручна мішень. Там немає небезпечних режимів польоту.

А от повільні цілі, навпаки, створюють ризики – зокрема через зрив потоку з крила при надмалої швидкості. Саме тому військові вже втратили два літаки й одного пілота в такій ситуації. Збивати "Шахеди" за допомогою тактичної авіації – це не найкраще використання цієї техніки як з точки зору безпеки, так і з точки зору економіки.

"Чому вони зараз можуть пройти і залітати? Тому що змінюють висоти. Судячи з усього, є розвідники. Вони йдуть на висотах 500 – 600 метрів, не атакують, не входять у режим піке, вони кружляють, видивляються, дещо можуть помітити. Потім уся інша "зграя" йде тими маршрутами, які після цієї розвідки стали більш зрозумілими, менш небезпечними. Вони проходять усі кордони, які виставляє наша система ППО", – сказав Криволап.

Як можна протидіяти?

Він додав, що варто використовувати нові засоби ураження та носії цих нових засобів. Мова йде не тільки про дрони-перехоплювачі, але й про ракети малого радіуса дії, які можуть бути встановлені на літаках легкомоторної авіації.

Потрібно поєднати всю цю систему для отримання інформації, цілевказування від ППО, а потім використовувати цю інформацію для правильного розподілу зон відповідальності та встановлення серйозних кордонів для проходження "Шахедів".

Шахед не повинен залітати до міста. Його треба знищувати до того, як він підлітає до міста. Не в усіх містах це можливо. От Одеса, Миколаїв, Херсонщина – там вони заходять з моря, і фактично важко вибудувати серйозну оборону за допомогою легкомоторної авіації. Якщо в Одесі ще можна, то в Миколаєві, Херсоні, або на Харківщині, або на Сумщині – це неможливо,

– сказав Криволап.

Він додав, що потрібно знаходити такі рішення, які дозволяють максимально знищувати "Шахеди" ще до того, як вони прилітають в Україну, коли вони ще знаходяться на території Росії: під час виробництва, перевезення, зберігання чи спорядження. Постійні місця дислокації пускових установок відомі – це майже одні й ті ж самі точки.

Він додав, що вже давно повідомляли: в України є озброєння, яке дозволяє вражати цілі на відстані понад 300 кілометри від лінії фронту. Це можуть бути дроно-ракети або звичайні дрони, які вилітають заздалегідь і спрямовуються на потрібні локації. Така робота має бути системною і постійною. Цей напрямок потрібно підняти на новий рівень. Має бути чітка концепція захисту від "Шахедів". Якщо поставити конкретні цілі, можна розробити план і послідовно його виконувати.

Він пояснив, що повинна бути системна зброя – легкомоторний літак, оснащений усіма засобами зв’язку, всією інформацією та планшетом на коліні пілота. Це ракети малого радіуса дії, які запускаються з тієї висоти, на якій літає "Шахед".

Дрон-перехоплювач може збивати "Шахед", якщо той летить на висоті 4000 метрів, але дрон із землі витрачає енергію акумуляторів, щоб досягти цієї висоти. Тобто йому не вистачає енергії, щоб вразити "Шахед" на такій висоті.

"Принципово можливо, але тоді це вже не дрон-перехоплювач, а майже повноцінний літак. Розрахунки показують, що у нього розмах крил – 2,5 метри, довжина – півтора метра, вага – від 20 до 50 кілограми. Для того, щоб доставити вибухівку вагою 1,5 – 2 кілограми, мотор повинен мати потужність 5 – 7 кВт. Це вже серйозна конструкція. Дрони-перехоплювачі ефективні на висотах до 2000 метрів. Вище потрібні інші перехоплювачі, або краще – невеликі ракети. Тим більше, що такі ракети вже існують і їх постачають наші партнери", – сказав Криволап.

Він додав, що потрібна затверджена концепція боротьби з "Шахедами". Мобільні вогневі групи також можуть ефективно працювати, але лише на висотах до 2000 м. "Гепарди", хоча й є хорошими зенітними установками, навіть при влучанні в "Шахед" не завжди призводять до вибуху чи руйнування дрона.