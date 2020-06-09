Владимир Зеленский внес в парламент законопроект о референдуме. Депутаты могут рассмотреть его в первом чтении еще до середины июня. Что стоит знать об этой законодательной инициативе – читайте далее.

Это – первый законопроект из пакета, который предусматривает введение в Украине народовластия, рассказала в прямом эфире 24 канала "слуга народа" Евгения Кравчук.

Подробнее Зеленский внес в Раду законопроект о референдуме

Она пояснила: в него будут входить также законопроекты о местных референдумах, отзыве местных депутатов, законодательные инициативы от народа. А еще – те, которые будут касаться судебной реформы – о мировых судах и судах присяжных.

"Этот законопроект готовился с украинскими и международными экспертами, учеными. Они дали положительные выводы относительно него. Также он отправлен в Венецианскую комиссию, ждем вывод и от этого института", – отметила Кравчук.

Что известно о Венецианской комиссии?Это совещательный орган Совета Европы по вопросам конституционного права. Дает заключения о соответствии проектов законодательства относительно европейских стандартов и ценностей. Комиссия является форумом, в рамках которого страны могут обмениваться информацией, учиться друг у друга, обсуждать идеи и проекты, связанные с конституционными вопросами.



Рекомендации комиссии являются рекомендательными и не являются обязывающими. Однако при условии существенных претензий комиссии на государство могут оказывать международное давление.

"Слуга народа" также рассказала: депутаты рассчитывают, что проголосовать за этот законопроект в первом чтении удастся до середины июня. Текст законопроекта – вопрос технический. Он появится в общем доступе 9 – 10 июня.

Вопросы на референдуме: какие можно, какие – нет

Кравчук отметила, что вопрос о территориальной целостности на референдум выносить нельзя – именно в такой формулировке там есть ограничения.

"Но по территории в целом – можно. Есть статья 73 Конституции Украины, которая как раз это позволяет. Там все так прописано, что фактически может говориться лишь об увеличении территории. То есть ратификации международных договоров", – заверила она.

Также, по словам депутата, на всеукраинский референдум могут выноситься общегосударственные вопросы. Например, можно ли продавать иностранцам землю.

Справка. 28 апреля президент подписал закон об открытии рынка земли. Согласно этому закону, вопрос, предоставлять ли иностранцам право покупать землю, будет решаться на всеукраинском референдуме.

Кроме этого, могут выноситься и вопрос относительно изменений к Конституции – к разделу I, III и XII. Там закреплены базовые положения, которые нельзя изменить в зале Рады, даже если есть 300 голосов. Речь идет об основных государственных данных, ветвях власти, функционале и основных правах и обязанностях, которые там закреплены.

Конкретный пример: очевидно, что вопрос двойного гражданства, которое прописано в одном из этих разделов, нужно все-таки через референдум проводить, чтобы вносить изменения в Конституцию,

– подчеркнула Кравчук.

Депутат также объяснила, чем этот законопроект отличается от обычных статей в Конституции. Ведь сам вопрос регламентируется. Однако не было описанной процедуры, как его проводить. Новинкой является и то, что можно ввести электронное голосование во время референдума.

"У нас есть приложение "Дія". Возможно, оно будет задействовано в этом вопросе. В любом случае организация этого процесса остается прерогативой Центризбиркома. Но вот украинцы, которые за рубежом, например, уже смогут в нем принять участие", – добавила она.



Народная депутатка от "Слуги народа" Евгения Кравчук / Фото из соцсетей

По словам Кравчук, поданный Зеленским законопроект устраняет пробел в законодательстве. Ведь была прописана возможность проведения референдума, а вот как решения, принятые на нем, вступают в силу – нет.

Законопроект о рефередуме подавали еще во времена Януковича – в 2012 году. Но в 2018-м Конституционный суд его отменил, признав неконституционным из-за ряда нарушений,

– вспомнила "слуга народа".

И объяснила: именно поэтому на этот раз над законопроектом работали долго и основательно. Чтобы прописать все так, чтобы быть уверенными, что он будет действовать на практике.

Важно! Кравчук подчеркнула: существуют так называемые предохранители, то есть вопросы, которые нельзя рассматривать на референдуме. Кроме территориальной целостности, это вопросы, касающиеся налогов или бюджетной сферы, например.

"Это прописано в законопроекте, который дает возможность практической реализации права граждан инициировать референдумы. Не просто, что Рада принимает решение о его проведении. А это смогут делать и граждане, собрав инициативную группу – не менее 300 человек", – подытожила нардеп.

Эксклюзивный комментарий "слуги народа" Евгении Кравчук: смотрите видео