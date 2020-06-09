Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроєкт про референдум. Депутати можуть розглянути його у першому читанні ще до середини червня. Що варто знати про цю законодавчу ініціативу – читайте далі.

Це – перший законопроєкт з пакета, який передбачає запровадження в Україні народовладдя, розповіла у прямому ефірі 24 каналу "слуга народу" Євгенія Кравчук.

Детальніше Зеленський вніс у Раду законопроєкт про референдум

Вона пояснила: до нього входитимуть також законопроєкти про місцеві референдуми, відкликання місцевих депутатів, законодавчі ініціативи від народу. А ще – ті, які стосуватимуться судової реформи – про мирові суди та суди присяжних.

"Цей законопроєкт готувався з українськими та міжнародними експертами, науковцями. Вони дали позитивні висновки щодо нього. Також він відправлений у Венеціанську комісію, чекаємо висновок і від цієї інституції", – зазначила Кравчук.

Що відомо про Венеціанську комісію?Це дорадчий орган Ради Європи з питань конституційного права. Надає висновки про відповідність проєктів законодавства європейським стандартам та цінностям. Комісія є форумом, у межах якого країни можуть обмінюватися інформацією, вчитися один в одного, обговорювати ідеї і проєкти, пов'язані з конституційними питаннями.



Рекомендації комісії є рекомендаційними та не є зобов’язувальними. Однак за умови суттєвих претензій комісії на державу можуть чинити міжнародний тиск.

"Слуга народу" також розповіла: депутати розраховують, що проголосувати за цей законопроєкт у першому читанні вдасться до середини червня. Текст законопроєкту – питання технічне. Він з'явиться у загальному доступі 9 – 10 червня.

Питання на референдумі: які можна, які – ні

Кравчук наголосила, що питання щодо територіальної цілісності на референдум виносити не можна – саме в такому формулювання там є обмеження.

"Але щодо території загалом – можна. Є стаття 73 Конституції України, яка якраз це дозволяє. Там все так прописано, що фактично може мовитися лише про збільшення території. Тобто ратифікацію міжнародних договорів", – запевнила вона.

Також, за словами депутатки, на всеукраїнський референдум можуть виноситися загальнодержавні питання. Наприклад, чи можна продавати іноземцям землю.

Довідка. 28 квітня президент підписав закон про відкриття ринку землі. Згідно з цим законом, питання, чи надавати іноземцям право купувати землю, вирішуватиметься на всеукраїнському референдумі.

Крім цього, можуть виноситися й питання щодо змін до Конституції – до розділу I, III та XII. Там закріплені базові положення, які не можна змінити в залі Ради, навіть якщо є 300 голосів. Мовиться про основні державні дані, гілки влади, функціонал та основні права і обов'язки, які там закріплені.

Конкретний приклад: очевидно, що питання подвійного громадянства, яке прописане в одному з цих розділів, потрібно все-таки через референдум проводити, щоб вносити зміни до Конституції,

– підкреслила Кравчук.

Депутатка також пояснила, чим цей законопроєкт відрізняється від звичайних статей в Конституції. Адже саме питання регламентується. Проте не було описаної процедури, як його проводити. Новинкою є і те, що можна запровадити електронне голосування під час референдуму.

"В нас є додатком "Дія". Можливо, він буде задіяний у цьому питанні. У будь-якому випадку організація цього процесу залишається прерогативою Центрвиборчкому. Але от українці, які за кордоном, наприклад, вже зможуть в ньому взяти участь", – додала вона.



Народна депутатка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук / Фото з соцмереж

За словами Кравчук, поданий Зеленським законопроєкт усуває прогалину в законодавстві. Адже була прописана можливість проведення референдуму, а от як рішення, прийняті на ньому, набирають чинності – ні.

Законопроєкт про рефередум подавали ще за часів Януковича – у 2012 році. Але у 2018-му Конституційний суд його скасував, визнавши неконституційним через низку порушень,

– пригадала "слуга народу".

Й пояснила: саме тому цього разу над законопроєктом працювали довго та ґрунтовно. Аби прописати все так, щоб бути певними, що він діятиме на практиці.

Важливо! Кравчук наголосила: існують так звані запобіжники, тобто питання, які не можна розглядати на референдумі. Окрім територіальної цілісності, це питання, які стосуються податків чи бюджетної сфери, наприклад.

"Це прописано в законопроєкті, який дає можливість практичної реалізації права громадян ініціювати референдуми. Не просто, що Рада ухвалює рішення про його проведення. А це зможуть робити і громадяни, зібравши ініціативну групу – не менше 300 людей", – підсумувала нардепка.

Ексклюзивний коментар "слуги народу" Євгенії Кравчук: дивіться відео