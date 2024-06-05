Совершенные блюда для вкусного лета: уникальная подборка рецептов с куриными голенями

Благодаря вкусу и удобству приготовления куриные голени часто оказываются на столе любителей вкусно поесть, информирует 24 Канал. В них идеально сочетаются нежное мясо и хрустящая корочка.

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Куриные голени готовятся быстро и без лишних хлопот. Кроме того, их легко поделить между всеми членами семьи, ведь они – порционные.

Качество ингредиентов – залог вкусного блюда

Чтобы кулинарные эксперименты удались, стоит покупать только качественную курятину. Советуем обратить особое внимание на продукцию ТМ "Наша Ряба".

"Наша Ряба" – это надежный производитель курятины, которому доверяют украинцы уже более 20 лет. Узнаваемость бренда поражает – о "Нашей Рябе" знают 96% украинцев, а каждый второй в нашей стране покупает ее продукцию.

Такая популярность вполне оправдана, ведь "Наша Ряба" поставляет только свежую и качественную курятину, что соответствует международным стандартам качества. Кроме этого, продукция бренда всегда рядом – ее можно найти как и в супермаркетах, так и в около 1500 собственных и партнерских магазинах.

Миллионы украинцев уже убедились, что создавать кулинарные шедевры с куриными голенями от ТМ "Наша Ряба" – чрезвычайно просто. Все, что надо сделать – выбрать рецепт, открыть упаковку и насладиться приготовлением вкусных блюд. А какие топ-3 блюда с куриными голенями обязательно надо приготовить летом – рассказываем далее.

Куриные голени со спаржей

Время : 1 час 20 минут

: 1 час 20 минут Порций: 4



Куриные голени идеально сочетаются со спаржей / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– большая упаковка куриных голеней ТМ "Наша Ряба" (~1 килограмма);

– 450 граммов спаржи;

– 100 граммов сметаны 15%;

– 30 миллилитров растительного масла;

– 3 зубчика чеснока;

– 1 лимон;

– зеленый лук по вкусу;

– смесь специй, соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Куриные голени натрите солью и специями. Почистите чеснок, измельчите и смешайте со сметаной. Натрите полученным соусом голени и оставьте мариноваться на 30 минут. Тем временем разогрейте духовку до 180 градусов. Голени выложите в противень, смазанный маслом, и поставьте запекаться на 45 минут. Спаржу помойте и вытрите насухо бумажным полотенцем. Отломайте жесткие концы. За 20 минут до готовности голеней выложите к ним спаржу. Посолите, сбрызните маслом и разложите сверху порезанный полукольцами лимон. Подавайте голени вместе со спаржей и измельченным зеленым луком.

Куриные голени с черешней и тимьяном

Время : 1 час 20 минут

: 1 час 20 минут Порций: 4



Черешни подчеркнут вкус курятины / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– большая упаковка куриных голеней ТМ "Наша Ряба" (~1 килограмма);

– 200 граммов черешен;

– 5 – 6 веточек тимьяна;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– 1 столовая ложка лимонного сока;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Голени посолите, поперчите и сбрызните лимонным соком. Добавьте оливковое масло и перемешайте. Тимьян помните и порвите пальцами. Так его вкус лучше раскроется. Добавьте тимьян к куриным голеням. Черешни помойте, удалите косточки и отправьте плоды в миску с голенями. Все тщательно перемешайте. Оставьте блюдо мариноваться в холодильнике хотя бы на 30 минут. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите куриные голени вместе с маринадом в форму для запекания. Поставьте запекаться на 35 – 40 минут.

Куриные голени в томатном соусе с базиликом

Время : 1 час 20 минут

: 1 час 20 минут Порций: 4



Это блюдо может стать вашим любимым / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– большая упаковка куриных голеней ТМ "Наша Ряба" (~1 килограмма);

– 100 граммов томатного соуса;

– 50 миллилитров соевого соуса;

– 10 граммов универсальной смеси специй;

– 5 граммов сушеного чеснока;

– 5 граммов сушеного базилика или несколько веточек свежего.

Приготовление:

Смешайте томатный и соевый соусы, чеснок, базилик и специи. В полученном маринаде замочите куриные голени минимум на 30 минут. Замаринованные голени переложите в рукав для запекания, концы завяжите. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке ориентировочно 40 минут. Если хотите получить хрустящую корочку, за 10 минут до конца приготовления осторожно раскройте сверху рукав для запекания.

Приятного аппетита!