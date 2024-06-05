Совершенные блюда для вкусного лета: уникальная подборка рецептов с куриными голенями

Благодаря вкусу и удобству приготовления куриные голени часто оказываются на столе любителей вкусно поесть, информирует 24 Канал. В них идеально сочетаются нежное мясо и хрустящая корочка.
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Куриные голени готовятся быстро и без лишних хлопот. Кроме того, их легко поделить между всеми членами семьи, ведь они – порционные.
Качество ингредиентов – залог вкусного блюда
Чтобы кулинарные эксперименты удались, стоит покупать только качественную курятину. Советуем обратить особое внимание на продукцию ТМ "Наша Ряба".
"Наша Ряба" – это надежный производитель курятины, которому доверяют украинцы уже более 20 лет. Узнаваемость бренда поражает – о "Нашей Рябе" знают 96% украинцев, а каждый второй в нашей стране покупает ее продукцию.
Такая популярность вполне оправдана, ведь "Наша Ряба" поставляет только свежую и качественную курятину, что соответствует международным стандартам качества. Кроме этого, продукция бренда всегда рядом – ее можно найти как и в супермаркетах, так и в около 1500 собственных и партнерских магазинах.
Миллионы украинцев уже убедились, что создавать кулинарные шедевры с куриными голенями от ТМ "Наша Ряба" – чрезвычайно просто. Все, что надо сделать – выбрать рецепт, открыть упаковку и насладиться приготовлением вкусных блюд. А какие топ-3 блюда с куриными голенями обязательно надо приготовить летом – рассказываем далее.
Куриные голени со спаржей
- Время: 1 час 20 минут
- Порций: 4
Куриные голени идеально сочетаются со спаржей / Фото Shutterstock
Приготовление:
- Куриные голени натрите солью и специями.
- Почистите чеснок, измельчите и смешайте со сметаной. Натрите полученным соусом голени и оставьте мариноваться на 30 минут.
- Тем временем разогрейте духовку до 180 градусов. Голени выложите в противень, смазанный маслом, и поставьте запекаться на 45 минут.
- Спаржу помойте и вытрите насухо бумажным полотенцем. Отломайте жесткие концы.
- За 20 минут до готовности голеней выложите к ним спаржу. Посолите, сбрызните маслом и разложите сверху порезанный полукольцами лимон.
- Подавайте голени вместе со спаржей и измельченным зеленым луком.
Куриные голени с черешней и тимьяном
- Время: 1 час 20 минут
- Порций: 4
Черешни подчеркнут вкус курятины / Фото Shutterstock
Приготовление:
- Голени посолите, поперчите и сбрызните лимонным соком. Добавьте оливковое масло и перемешайте.
- Тимьян помните и порвите пальцами. Так его вкус лучше раскроется. Добавьте тимьян к куриным голеням.
- Черешни помойте, удалите косточки и отправьте плоды в миску с голенями. Все тщательно перемешайте. Оставьте блюдо мариноваться в холодильнике хотя бы на 30 минут.
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите куриные голени вместе с маринадом в форму для запекания. Поставьте запекаться на 35 – 40 минут.
Куриные голени в томатном соусе с базиликом
- Время: 1 час 20 минут
- Порций: 4
Это блюдо может стать вашим любимым / Фото Shutterstock
Приготовление:
- Смешайте томатный и соевый соусы, чеснок, базилик и специи.
- В полученном маринаде замочите куриные голени минимум на 30 минут.
- Замаринованные голени переложите в рукав для запекания, концы завяжите.
- Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке ориентировочно 40 минут. Если хотите получить хрустящую корочку, за 10 минут до конца приготовления осторожно раскройте сверху рукав для запекания.
Приятного аппетита!