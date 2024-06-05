Досконалі страви для смачного літа: унікальна добірка рецептів з курячими гомілками

Завдяки смаку та зручності приготування курячі гомілки часто опиняються на столі любителів смачно поїсти, інформує 24 Канал. У них ідеально поєднуються ніжне м'ясо та хрустка скоринка.

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Курячі гомілки готуються швидко і без зайвого клопоту. Окрім того, їх легко поділити між всіма членами сім'ї, адже вони – порційні.

Якість інгредієнтів – запорука смачної страви

Щоб кулінарні експерименти вдалися, варто купувати тільки якісну курятину. Радимо звернути особливу увагу на продукцію ТМ "Наша Ряба".

"Наша Ряба" – це надійний виробник курятини, якому довіряють українці вже понад 20 років. Впізнаваність бренду вражає – про "Нашу Рябу" знають 96% українців, а кожен другий у нашій країні купує її продукцію.

Така популярність цілком виправдана, адже "Наша Ряба" постачає лише свіжу та якісну курятину, що відповідає міжнародним стандартам якості. Окрім цього, продукція бренду завжди поруч – її можна знайти як і в супермаркетах, так і в близько 1500 власних та партнерських магазинах.

Мільйони українців вже переконалися, що створювати кулінарні шедеври з курячими гомілками від ТМ "Наша Ряба" – надзвичайно просто. Все, що треба зробити – обрати рецепт, відкрити паковання і насолодитися приготуванням смачних страв. А які топ-3 страви з курячими гомілками обов'язково треба приготувати влітку – розповідаємо далі.

Курячі гомілки зі спаржею

Час : 1 година 20 хвилин

: 1 година 20 хвилин Порцій: 4



Курячі гомілки ідеально поєднуються зі спаржею / Фото Shutterstock

Інгредієнти:

– велике паковання курячих гомілок ТМ "Наша Ряба" (~1 кілограма);

– 450 грамів спаржі;

– 100 грамів сметани 15%;

– 30 мілілітрів олії;

– 3 зубчики часнику;

– 1 лимон;

– зелена цибуля до смаку;

– суміш спецій, сіль, перець до смаку.

Приготування:

Курячі гомілки натріть сіллю і спеціями. Почистьте часник, подрібніть та змішайте зі сметаною. Натріть отриманим соусом гомілки та залиште маринуватися на 30 хвилин. Тим часом розігрійте духовку до 180 градусів. Гомілки викладіть у деко, змащене олією, і поставте запікатися на 45 хвилин. Спаржу помийте та витріть насухо паперовим рушником. Відламайте жорсткі кінці. За 20 хвилин до готовності гомілок викладіть до неї спаржу. Посоліть, збризніть олією та розкладіть зверху порізаний півкільцями лимон. Подавайте гомілки разом зі спаржею та подрібненою зеленою цибулею.

Курячі гомілки з черешнею та чебрецем

Час : 1 година 20 хвилин

: 1 година 20 хвилин Порцій: 4



Черешні підкреслять смак курятини / Фото Shutterstock

Інгредієнти:

– велике паковання курячих гомілок ТМ "Наша Ряба" (~1 кілограма);

– 200 грамів черешень;

– 5 – 6 гілочок чебрецю;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– 1 столова ложка лимонного соку;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Гомілки посоліть, поперчіть і збризніть лимонним соком. Додайте оливкову олію та перемішайте. Чебрець помніть та порвіть пальцями. Так його смак краще розкриється. Додайте чебрець до курячих гомілок. Черешні помийте, видаліть кісточки та відправте плоди у миску з гомілками. Усе ретельно перемішайте. Залиште страву маринуватись у холодильнику хоча б на 30 хвилин. Розігрійте духовку до 180 градусів. Викладіть курячі гомілки разом із маринадом у форму для запікання. Поставте запікатися на 35 – 40 хвилин.

Курячі гомілки в томатному соусі з базиліком

Час : 1 година 20 хвилин

: 1 година 20 хвилин Порцій: 4



Ця страва може стати вашою улюбленою / Фото Shutterstock

Інгредієнти:

– велике паковання курячих гомілок ТМ "Наша Ряба" (~1 кілограма);

– 100 грамів томатного соусу;

– 50 мілілітрів соєвого соусу;

– 10 грамів універсальної суміші спецій;

– 5 грамів сушеного часнику;

– 5 грамів сушеного базиліку чи кілька гілочок свіжого.

Приготування:

Змішайте томатний і соєвий соуси, часник, базилік та спеції. В отриманому маринаді замочіть курячі гомілки щонайменше на 30 хвилин. Замариновані гомілки перекладіть у рукав для запікання, кінці зав'яжіть. Запікайте в розігрітій до 180 градусів духовці орієнтовно 40 хвилин. Якщо хочете отримати хрустку скоринку, за 10 хвилин до кінця приготування обережно розкрийте зверху рукав для запікання.

Смачного!