Досконалі страви для смачного літа: унікальна добірка рецептів з курячими гомілками

Завдяки смаку та зручності приготування курячі гомілки часто опиняються на столі любителів смачно поїсти, інформує 24 Канал. У них ідеально поєднуються ніжне м'ясо та хрустка скоринка.
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Курячі гомілки готуються швидко і без зайвого клопоту. Окрім того, їх легко поділити між всіма членами сім'ї, адже вони – порційні.
Якість інгредієнтів – запорука смачної страви
Щоб кулінарні експерименти вдалися, варто купувати тільки якісну курятину. Радимо звернути особливу увагу на продукцію ТМ "Наша Ряба".
"Наша Ряба" – це надійний виробник курятини, якому довіряють українці вже понад 20 років. Впізнаваність бренду вражає – про "Нашу Рябу" знають 96% українців, а кожен другий у нашій країні купує її продукцію.
Така популярність цілком виправдана, адже "Наша Ряба" постачає лише свіжу та якісну курятину, що відповідає міжнародним стандартам якості. Окрім цього, продукція бренду завжди поруч – її можна знайти як і в супермаркетах, так і в близько 1500 власних та партнерських магазинах.
Мільйони українців вже переконалися, що створювати кулінарні шедеври з курячими гомілками від ТМ "Наша Ряба" – надзвичайно просто. Все, що треба зробити – обрати рецепт, відкрити паковання і насолодитися приготуванням смачних страв. А які топ-3 страви з курячими гомілками обов'язково треба приготувати влітку – розповідаємо далі.
Курячі гомілки зі спаржею
- Час: 1 година 20 хвилин
- Порцій: 4
Курячі гомілки ідеально поєднуються зі спаржею / Фото Shutterstock
Приготування:
- Курячі гомілки натріть сіллю і спеціями.
- Почистьте часник, подрібніть та змішайте зі сметаною. Натріть отриманим соусом гомілки та залиште маринуватися на 30 хвилин.
- Тим часом розігрійте духовку до 180 градусів. Гомілки викладіть у деко, змащене олією, і поставте запікатися на 45 хвилин.
- Спаржу помийте та витріть насухо паперовим рушником. Відламайте жорсткі кінці.
- За 20 хвилин до готовності гомілок викладіть до неї спаржу. Посоліть, збризніть олією та розкладіть зверху порізаний півкільцями лимон.
- Подавайте гомілки разом зі спаржею та подрібненою зеленою цибулею.
Курячі гомілки з черешнею та чебрецем
- Час: 1 година 20 хвилин
- Порцій: 4
Черешні підкреслять смак курятини / Фото Shutterstock
Приготування:
- Гомілки посоліть, поперчіть і збризніть лимонним соком. Додайте оливкову олію та перемішайте.
- Чебрець помніть та порвіть пальцями. Так його смак краще розкриється. Додайте чебрець до курячих гомілок.
- Черешні помийте, видаліть кісточки та відправте плоди у миску з гомілками. Усе ретельно перемішайте. Залиште страву маринуватись у холодильнику хоча б на 30 хвилин.
- Розігрійте духовку до 180 градусів. Викладіть курячі гомілки разом із маринадом у форму для запікання. Поставте запікатися на 35 – 40 хвилин.
Курячі гомілки в томатному соусі з базиліком
- Час: 1 година 20 хвилин
- Порцій: 4
Ця страва може стати вашою улюбленою / Фото Shutterstock
Приготування:
- Змішайте томатний і соєвий соуси, часник, базилік та спеції.
- В отриманому маринаді замочіть курячі гомілки щонайменше на 30 хвилин.
- Замариновані гомілки перекладіть у рукав для запікання, кінці зав'яжіть.
- Запікайте в розігрітій до 180 градусів духовці орієнтовно 40 хвилин. Якщо хочете отримати хрустку скоринку, за 10 хвилин до кінця приготування обережно розкрийте зверху рукав для запікання.
Смачного!