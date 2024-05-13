Найніжніше та найсоковитіше м’ясо: оригінальні ідеї приготування філе стегна

Філе стегна – це червоне м'ясо. Тому саме ця частина птиці має дещо більшу кількість поживних речовин, ніж, до прикладу, грудка, повідомляє 24 Канал.

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Зокрема, мовиться про вітаміни групи B, залізо, цинк та інші корисні елементи. Тому страви з філе стегна є чудовим вибором для тих, хто прагне їсти смачно і водночас збалансовано.

Філе стегна – улюблена частина курочки для мільйонів

На щастя для всіх гурманів та любителів готувати, нещодавно на українському ринку з'явився бренд "Супер Філео". Тому тепер соковите філе стегна можна придбати повністю готовим до приготування – жодних кісток, а лише неймовірні смак та аромат для кулінарних експериментів.



"Супер Філео" – це просто і смачно / Фото "Супер Філео"

Завдяки "Супер Філео" кухня завжди залишатиметься чистою. Для приготування не потрібно використовувати багато посуду, щоб підготувати м'ясо. Достатньо лише обрати рецепт, відкрити упаковку та почати приготування.

З повним асортиментом "Супер Філео" можна ознайомитися на сторінках у фейсбуці, тіктоці та інстаграмі.



Філе стегна смакує незабутньо / Фото "Супер Філео"

Бренд "Супер Філео" потурбувався про смаки усіх українців, тому пропонує споживачам різні варіації філе стегна:

Філе стегна цілим шматочком без шкіри та кісточки, яке чудово підійде, зокрема, для запікання, котлет по-київськи, шашличків тощо.

Медальйони з філе стегна – для вишуканої страви взяли єдиний м'яз на тілі курки, що не бере участі у ходьбі та сидінні. Тому це найніжніше, найсоковитіше та найароматніше м'ясо.

М'ясо стегна без кісточки – ідеальний вибір для тих, хто любить похрумтіти золотистою курячою шкіркою.

До того ж філе стегна – це універсальний суперпродукт. А що з нього можна приготувати – розповідаємо далі.

Філе стегна, фаршироване сиром та шпинатом

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4



Фаршироване філе стегна – завжди гарна ідея / Фото Shutterstock

Інгредієнти:

– 4 філе стегна "Супер Філео";

– 300 грамів шпинату;

– 30 грамів артишоків;

– 20 грамів сиру маскарпоне;

– 4 столові ложки води;

– 2 столові ложки соняшникової олії;

– 1 чайна ложка лимонної цедри;

– 1 чайна ложка лимонного соку;

– сіль, перець до смаку.

Приготування:

Покладіть у велику каструлю помитий шпинат і додайте 4 столові ложки холодної води. Накрийте кришкою і поставте на середній вогонь на 5 хвилин, іноді струшуючи. Коли шпинат прив'яне, зніміть кришку, перекладіть його у сито над мискою, дайте стекти та охолонути. Філе стегна покладіть на обробну дошку, накрийте шматком харчової плівки й злегка відбийте качалкою або кухонним молоточком, щоб воно мало однакову товщину. Відтисніть шпинат у ситі та покладіть у чашу блендера. Додайте серцевини артишоків і маскарпоне, збийте протягом декількох секунд, щоб вийшов густий соус. Додайте лимонну цедру, сік, сіль та перець, і все перемішайте. Посоліть і поперчіть відбите філе стегна. На кожне покладіть столову ложку начинки. Складіть його навпіл та закріпіть краї зубочистками, щоб утримати начинку. Розігрійте олію у великій пательні на сильному вогні та покладіть туди фаршироване філе стегна. Зменште вогонь до середнього та готуйте по 10 хвилин із кожного боку. Зніміть м’ясо з пательні, викладіть на тарілки та накрийте кришкою, щоб страва не охолола. Перед подачею видаліть зубочистки та розріжте кожне філе стегна навпіл або на декілька частин.

Котлета по-київськи з філе стегна

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4



Така котлета буде дуже соковитою / Фото Shutterstock

Інгредієнти:

– 4 філе стегна "Супер Філео";

– 300 грамів панірувальних сухарів;

– 200 грамів борошна;

– 80 грамів натертого пармезану;

– 80 грамів масла 83% жирності;

– 2 яйця;

– сіль, перець, олія до смаку.

Приготування:

Накрийте філе стегна харчовою плівкою та відбийте до рівномірної товщини. Посоліть і поперчіть з усіх боків. Розріжте масло на 4 однакові шматочки. Покладіть по шматочку в центр кожного філе та посипте пармезаном. Загорніть філе, підгортаючи всі куточки всередину, щоб масло не витекло назовні. Кожну котлету загорніть у харчову плівку та покладіть у морозильну камеру на 10 хвилин. Насипте в тарілку борошно і панірувальні сухарі. Збийте яйця в іншій тарілці. Присипте котлету борошном з усіх боків, струсіть надлишки, потім опустіть в яйце й обваляйте в сухарях. Потім знову занурте в яйце і сухарі. Покладіть котлети на тарілку і приберіть у морозильник на 10 хвилин. Розігрійте духовку до 180 градусів. Також розігрійте в каструлі або фритюрниці олію, поки на поверхні не почнуть з'являтися бульбашки. Обсмажте в олії котлети з усіх боків до золотистої скоринки. На це піде орієнтовно 3 хвилини. Перекладіть котлети на деко та поставте в духовку на 10 – 12 хвилин.

Бургер з медальйонами з філе стегна

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4



Замініть звичну котлету медальйонами з філе стегна / Фото Shutterstock

Інгредієнти:

– 8 медальйонів з філе стегна "Супер Філео";

– 8 скибок сиру чедер;

– 4 булочки для бургера;

– 2 мариновані огірки;

– 1 томат;

– 1 цибулина;

– 1 чайна ложка цукру;

– 1 чайна ложка соєвого соусу;

– листя салату до смаку;

– кетчуп, майонез 67% до смаку;

– сіль, перець до смаку.

Приготування:

Булочки для бургера розріжте навпіл та підсушіть на пательні кілька хвилин. Посоліть та поперчіть медальйони з філе стегна. Обсмажте на пательні по 7 – 10 хвилин з кожного боку до готовності. Коли медальйони будуть практично готові, покладіть зверху слайси сиру та дайте йому трохи розплавитися. Для соусу в окремій посудині змішайте кетчуп та майонез. Змастіть ним булочки. Підсмажте на пательні дрібно нарізану цибулю разом із соєвим соусом. Викладіть на булочки. Покладіть зверху по 2 медальйони з сиром, нарізані томати, огірки та листя салату. Зверху накрийте другою булочкою.

Шашлик у духовці з філе стегна

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 5



Шашлик можна приготувати навіть у духовці / Фото Shutterstock

Інгредієнти:

– 3 філе стегна "Супер Філео";

– 200 мілілітрів вершків 15%;

– 8 томатів чері;

– 1 червоний болгарський перець;

– 2 чайні ложки копченої паприки;

– 1 столова ложка діжонської гірчиці;

– 1 чайна ложка приправи до м'яса;

– половина цибулини;

– сіль до смаку.

Приготування:

Філе стегна поріжте великими шматками, складіть у миску, посоліть та додайте спеції до м’яса. Окремо змішайте вершки та діжонську гірчицю. Цибулю поріжте кільцями й додайте до м'яса. Влийте вершкову суміш і добре перемішайте руками. Залиште на 20 хвилин. Поріжте великими шматками перець. На шпажки надягніть шматочки м'яса, чергуючи з помідорами чері й перцем. Запікайте протягом 30 – 35 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці.

"Цезар" з філе стегна

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 2



Філе стегна чудово пасує до "Цезаря" / Фото Shutterstock

Інгредієнти:

– 1 філе стегна "Супер Філео";

– 250 грамів олії;

– 1 склянка натертого пармезану;

– 2 консервовані анчоуси;

– 1 салат ромен;

– 1 яйце;

– 1 лимон;

– 1 чайна ложка діжонської гірчиці;

– 1 зубчик часнику;

– білий хліб до смаку.

Приготування:

Для заправки в мисці збийте жовток та гірчицю. Далі повільно влийте 1 склянку олії, продовжуючи збивати, поки вона не загусне. Додайте сік одного лимона, 1 подрібнений зубчик часнику, 2 подрібнені анчоуси, пів склянки тертого пармезану, сіль і перець. Добре перемішайте. Якщо соус вийшов надто густий, можна додати столову ложку води. Для крутонів наріжте шматочки білого хліба, приправте їх сіллю й перцем та обсмажте на оливковій олії до золотистого кольору. Поки грінки теплі, присипте їх тертим пармезаном. Салат ромен промийте та обсушіть, наріжте шматочками, потім змішайте із заправкою та грінками. Філе стегна розріжте на дві частини уздовж і обсмажте з обох боків на середньому вогні, поки в розрізі курка не буде білою. Готове філе наріжте і викладіть на салат. Додайте решту сухариків і посипте зверху тертим пармезаном.

Смачного!