Самое нежное и сочное мясо: оригинальные идеи приготовления филе бедра

Филе бедра – это красное мясо. Поэтому именно эта часть птицы имеет несколько большее количество питательных веществ, чем, к примеру, грудка, сообщает 24 Канал.
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В частности, говорится о витаминах группы B, железе, цинке и других полезных элементах. Поэтому блюда из филе бедра являются прекрасным выбором для тех, кто стремится есть вкусно и одновременно сбалансировано.
Филе бедра – любимая часть курочки для миллионов
К счастью для всех гурманов и любителей готовить, недавно на украинском рынке появился бренд "Супер Филео". Поэтому теперь сочное филе бедра можно приобрести полностью готовым к приготовлению – никаких костей, а только невероятные вкус и аромат для кулинарных экспериментов.
"Супер Филео" – это просто и вкусно / Фото "Супер Филео"
Благодаря "Супер Филео" кухня всегда будет оставаться чистой. Для приготовления не нужно использовать много посуды, чтобы подготовить мясо. Достаточно лишь выбрать рецепт, открыть упаковку и начать приготовление.
Филе бедра имеет незабываемый вкус / Фото "Супер Филео"
Бренд "Супер Филео" позаботился о вкусах всех украинцев, поэтому предлагает потребителям различные вариации филе бедра:
Филе бедра целым кусочком без кожи и косточки, которое прекрасно подойдет, в частности, для запекания, котлет по-киевски, шашлычков и тому подобное.
Медальоны из филе бедра – для изысканного блюда взяли единственную мышцу на теле курицы, которая не участвует в ходьбе и сидении. Поэтому это самое нежное, сочное и ароматное мясо.
Мясо бедра без косточки – идеальный выбор для тех, кто любит похрустеть золотистой куриной шкуркой.
К тому же филе бедра – это универсальный суперпродукт. А что из него можно приготовить – рассказываем далее.
Филе бедра, фаршированное сыром и шпинатом
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Фаршированное филе бедра – всегда хорошая идея / Фото Shutterstock
Приготовление:
- Положите в большую кастрюлю помытый шпинат и добавьте 4 столовые ложки холодной воды. Накройте крышкой и поставьте на средний огонь на 5 минут, иногда встряхивая. Когда шпинат привянет, снимите крышку, переложите его в сито над миской, дайте стечь и остыть.
- Филе бедра положите на разделочную доску, накройте куском пищевой пленки и слегка отбейте скалкой или кухонным молоточком, чтобы оно имело одинаковую толщину.
- Отожмите шпинат в сите и положите в чашу блендера. Добавьте сердцевины артишоков и маскарпоне, взбейте в течение нескольких секунд, чтобы получился густой соус. Добавьте лимонную цедру, сок, соль и перец, и все перемешайте.
- Посолите и поперчите отбитое филе бедра. На каждое положите столовую ложку начинки. Сложите его пополам и закрепите края зубочистками, чтобы удержать начинку.
- Разогрейте масло в большой сковороде на сильном огне и положите туда фаршированное филе бедра. Уменьшите огонь до среднего и готовьте по 10 минут с каждой стороны.
- Снимите мясо со сковороды, выложите на тарелки и накройте крышкой, чтобы блюдо не остыло.
- Перед подачей удалите зубочистки и разрежьте каждое филе бедра пополам или на несколько частей.
Котлета по-киевски из филе бедра
- Время: 1 час
- Порций: 4
Такая котлета будет очень сочной / Фото Shutterstock
Приготовление:
- Накройте филе бедра пищевой пленкой и отбейте до равномерной толщины. Посолите и поперчите со всех сторон.
- Разрежьте масло на 4 одинаковых кусочка. Положите по кусочку в центр каждого филе и посыпьте пармезаном.
- Заверните филе, подворачивая все уголки внутрь, чтобы масло не вытекло наружу. Каждую котлету заверните в пищевую пленку и положите в морозильную камеру на 10 минут.
- Насыпьте в тарелку муку и панировочные сухари. Взбейте яйца в другой тарелке.
- Присыпьте котлету мукой со всех сторон, стряхните излишки, затем опустите в яйцо и обваляйте в сухарях. Затем снова окуните в яйцо и сухари.
- Положите котлеты на тарелку и уберите в морозильник на 10 минут.
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Также разогрейте в кастрюле или фритюрнице масло, пока на поверхности не начнут появляться пузырьки.
- Обжарьте в масле котлеты со всех сторон до золотистой корочки. На это уйдет ориентировочно 3 минуты.
- Переложите котлеты на противень и поставьте в духовку на 10 – 12 минут.
Бургер с медальонами из филе бедра
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Замените привычную котлету медальонами из филе бедра / Фото Shutterstock
Приготовление:
- Булочки для бургера разрежьте пополам и подсушите на сковороде несколько минут.
- Посолите и поперчите медальоны из филе бедра. Обжарьте на сковороде по 7 – 10 минут с каждой стороны до готовности.
- Когда медальоны будут практически готовы, положите сверху слайсы сыра и дайте ему немного расплавиться.
- Для соуса в отдельной посудине смешайте кетчуп и майонез. Смажьте им булочки.
- Поджарьте на сковороде мелко нарезанный лук вместе с соевым соусом. Выложите на булочки.
- Положите сверху по 2 медальона с сыром, нарезанные томаты, огурцы и листья салата. Сверху накройте второй булочкой.
Шашлык в духовке из филе бедра
- Время: 45 минут
- Порций: 5
Шашлык можно приготовить даже в духовке / Фото Shutterstock
Приготовление:
- Филе бедра порежьте крупными кусками, сложите в миску, посолите и добавьте специи к мясу.
- Отдельно смешайте сливки и дижонскую горчицу.
- Лук порежьте кольцами и добавьте к мясу. Влейте сливочную смесь и хорошо перемешайте руками. Оставьте на 20 минут.
- Порежьте крупными кусками перец.
- На шпажки наденьте кусочки мяса, чередуя с помидорами черри и перцем. Запекайте в течение 30 – 35 минут в разогретой до 180 градусов духовке.
"Цезарь" из филе бедра
- Время: 25 минут
- Порций: 2
Филе бедра прекрасно подходит к "Цезарю" / Фото Shutterstock
Приготовление:
- Для заправки в миске взбейте желток и горчицу. Далее медленно влейте 1 стакан масла, продолжая взбивать, пока не загустеет. Добавьте сок одного лимона, 1 измельченный зубчик чеснока, 2 измельченные анчоусы, пол стакана тертого пармезана, соль и перец. Хорошо перемешайте. Если соус получился слишком густой, можно добавить столовую ложку воды.
- Для крутонов нарежьте кусочки белого хлеба, приправьте их солью и перцем и обжарьте на оливковом масле до золотистого цвета. Пока гренки теплые, присыпьте их тертым пармезаном.
- Салат ромен промойте и обсушите, нарежьте кусочками, затем смешайте с заправкой и гренками.
- Филе бедра разрежьте на две части вдоль и обжарьте с обеих сторон на среднем огне, пока в разрезе курица не будет белой.
- Готовое филе нарежьте и выложите на салат. Добавьте оставшиеся сухарики и посыпьте сверху тертым пармезаном.
Приятного аппетита!