Самое нежное и сочное мясо: оригинальные идеи приготовления филе бедра

Филе бедра – это красное мясо. Поэтому именно эта часть птицы имеет несколько большее количество питательных веществ, чем, к примеру, грудка, сообщает 24 Канал.

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В частности, говорится о витаминах группы B, железе, цинке и других полезных элементах. Поэтому блюда из филе бедра являются прекрасным выбором для тех, кто стремится есть вкусно и одновременно сбалансировано.

Филе бедра – любимая часть курочки для миллионов

К счастью для всех гурманов и любителей готовить, недавно на украинском рынке появился бренд "Супер Филео". Поэтому теперь сочное филе бедра можно приобрести полностью готовым к приготовлению – никаких костей, а только невероятные вкус и аромат для кулинарных экспериментов.



"Супер Филео" – это просто и вкусно / Фото "Супер Филео"

Благодаря "Супер Филео" кухня всегда будет оставаться чистой. Для приготовления не нужно использовать много посуды, чтобы подготовить мясо. Достаточно лишь выбрать рецепт, открыть упаковку и начать приготовление.

С полным ассортиментом "Супер Филео" можно ознакомиться на страницах в фейсбуке, тиктоке и инстаграме.



Филе бедра имеет незабываемый вкус / Фото "Супер Филео"

Бренд "Супер Филео" позаботился о вкусах всех украинцев, поэтому предлагает потребителям различные вариации филе бедра:

Филе бедра целым кусочком без кожи и косточки, которое прекрасно подойдет, в частности, для запекания, котлет по-киевски, шашлычков и тому подобное.

Медальоны из филе бедра – для изысканного блюда взяли единственную мышцу на теле курицы, которая не участвует в ходьбе и сидении. Поэтому это самое нежное, сочное и ароматное мясо.

Мясо бедра без косточки – идеальный выбор для тех, кто любит похрустеть золотистой куриной шкуркой.

К тому же филе бедра – это универсальный суперпродукт. А что из него можно приготовить – рассказываем далее.

Филе бедра, фаршированное сыром и шпинатом

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4



Фаршированное филе бедра – всегда хорошая идея / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– 4 филе бедра "Супер Филео";

– 300 граммов шпината;

– 30 граммов артишоков;

– 20 граммов сыра маскарпоне;

– 4 столовые ложки воды;

– 2 столовые ложки подсолнечного масла;

– 1 чайная ложка лимонной цедры;

– 1 чайная ложка лимонного сока;

– соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Положите в большую кастрюлю помытый шпинат и добавьте 4 столовые ложки холодной воды. Накройте крышкой и поставьте на средний огонь на 5 минут, иногда встряхивая. Когда шпинат привянет, снимите крышку, переложите его в сито над миской, дайте стечь и остыть. Филе бедра положите на разделочную доску, накройте куском пищевой пленки и слегка отбейте скалкой или кухонным молоточком, чтобы оно имело одинаковую толщину. Отожмите шпинат в сите и положите в чашу блендера. Добавьте сердцевины артишоков и маскарпоне, взбейте в течение нескольких секунд, чтобы получился густой соус. Добавьте лимонную цедру, сок, соль и перец, и все перемешайте. Посолите и поперчите отбитое филе бедра. На каждое положите столовую ложку начинки. Сложите его пополам и закрепите края зубочистками, чтобы удержать начинку. Разогрейте масло в большой сковороде на сильном огне и положите туда фаршированное филе бедра. Уменьшите огонь до среднего и готовьте по 10 минут с каждой стороны. Снимите мясо со сковороды, выложите на тарелки и накройте крышкой, чтобы блюдо не остыло. Перед подачей удалите зубочистки и разрежьте каждое филе бедра пополам или на несколько частей.

Котлета по-киевски из филе бедра

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4



Такая котлета будет очень сочной / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– 4 филе бедра "Супер Филео";

– 300 граммов панировочных сухарей;

– 200 граммов муки;

– 80 граммов натертого пармезана;

– 80 граммов масла 83% жирности;

– 2 яйца;

– соль, перец, масло по вкусу.

Приготовление:

Накройте филе бедра пищевой пленкой и отбейте до равномерной толщины. Посолите и поперчите со всех сторон. Разрежьте масло на 4 одинаковых кусочка. Положите по кусочку в центр каждого филе и посыпьте пармезаном. Заверните филе, подворачивая все уголки внутрь, чтобы масло не вытекло наружу. Каждую котлету заверните в пищевую пленку и положите в морозильную камеру на 10 минут. Насыпьте в тарелку муку и панировочные сухари. Взбейте яйца в другой тарелке. Присыпьте котлету мукой со всех сторон, стряхните излишки, затем опустите в яйцо и обваляйте в сухарях. Затем снова окуните в яйцо и сухари. Положите котлеты на тарелку и уберите в морозильник на 10 минут. Разогрейте духовку до 180 градусов. Также разогрейте в кастрюле или фритюрнице масло, пока на поверхности не начнут появляться пузырьки. Обжарьте в масле котлеты со всех сторон до золотистой корочки. На это уйдет ориентировочно 3 минуты. Переложите котлеты на противень и поставьте в духовку на 10 – 12 минут.

Бургер с медальонами из филе бедра

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4



Замените привычную котлету медальонами из филе бедра / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– 8 медальонов из филе бедра "Супер Филео";

– 8 ломтиков сыра чеддер;

– 4 булочки для бургера;

– 2 маринованных огурца;

– 1 томат;

– 1 луковица;

– 1 чайная ложка сахара;

– 1 чайная ложка соевого соуса;

– листья салата по вкусу;

– кетчуп, майонез 67% по вкусу;

– соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Булочки для бургера разрежьте пополам и подсушите на сковороде несколько минут. Посолите и поперчите медальоны из филе бедра. Обжарьте на сковороде по 7 – 10 минут с каждой стороны до готовности. Когда медальоны будут практически готовы, положите сверху слайсы сыра и дайте ему немного расплавиться. Для соуса в отдельной посудине смешайте кетчуп и майонез. Смажьте им булочки. Поджарьте на сковороде мелко нарезанный лук вместе с соевым соусом. Выложите на булочки. Положите сверху по 2 медальона с сыром, нарезанные томаты, огурцы и листья салата. Сверху накройте второй булочкой.

Шашлык в духовке из филе бедра

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 5



Шашлык можно приготовить даже в духовке / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– 3 филе бедра "Супер Филео";

– 200 миллилитров сливок 15%;

– 8 томатов черри;

– 1 красный болгарский перец;

– 2 чайные ложки копченой паприки;

– 1 столовая ложка дижонской горчицы;

– 1 чайная ложка приправы к мясу;

– половина луковицы;

– соль по вкусу.

Приготовление:

Филе бедра порежьте крупными кусками, сложите в миску, посолите и добавьте специи к мясу. Отдельно смешайте сливки и дижонскую горчицу. Лук порежьте кольцами и добавьте к мясу. Влейте сливочную смесь и хорошо перемешайте руками. Оставьте на 20 минут. Порежьте крупными кусками перец. На шпажки наденьте кусочки мяса, чередуя с помидорами черри и перцем. Запекайте в течение 30 – 35 минут в разогретой до 180 градусов духовке.

"Цезарь" из филе бедра

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 2



Филе бедра прекрасно подходит к "Цезарю" / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– 1 филе бедра "Супер Филео";

– 250 граммов масла;

– 1 стакан натертого пармезана;

– 2 консервированные анчоусы;

– 1 салат ромен;

– 1 яйцо;

– 1 лимон;

– 1 чайная ложка дижонской горчицы;

– 1 зубчик чеснока;

– белый хлеб по вкусу.

Приготовление:

Для заправки в миске взбейте желток и горчицу. Далее медленно влейте 1 стакан масла, продолжая взбивать, пока не загустеет. Добавьте сок одного лимона, 1 измельченный зубчик чеснока, 2 измельченные анчоусы, пол стакана тертого пармезана, соль и перец. Хорошо перемешайте. Если соус получился слишком густой, можно добавить столовую ложку воды. Для крутонов нарежьте кусочки белого хлеба, приправьте их солью и перцем и обжарьте на оливковом масле до золотистого цвета. Пока гренки теплые, присыпьте их тертым пармезаном. Салат ромен промойте и обсушите, нарежьте кусочками, затем смешайте с заправкой и гренками. Филе бедра разрежьте на две части вдоль и обжарьте с обеих сторон на среднем огне, пока в разрезе курица не будет белой. Готовое филе нарежьте и выложите на салат. Добавьте оставшиеся сухарики и посыпьте сверху тертым пармезаном.

Приятного аппетита!