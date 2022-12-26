И чем больше времени проходило, тем страшнее становилась обыденность оккупированного города. О том, что творилось в Херсоне, рассказала 24 каналу в пределах проекта СВОИ врач и волонтер Тамара Куршакова.

Читайте интервью полностью Видела, как на улице похитили девушку: история врача из Херсона о жизни и выезде из оккупации

Первые недели оккупации Херсона

Женщина рассказала, что с первой недели оккупации города все ждали, что вот-вот Херсон освободят, и, несмотря на неизвестность, которую нес каждый день, выходили на протесты. Сначала не знали, что с этим делать и сами захватчики. Однако прошло немного времени, когда они начали снимать украинскую символику и стрелять в людей.

Из-за произвола россиян в больницы стало попадать все больше людей, исчезали лекарства из аптек. Однако сами оккупанты, несмотря на свою "смелость", около двух месяцев не решались потыкаться к местным врачам. А в начале мая пришли, но не только за лечением.

Россияне начали приходить в начале мая, но не столько лечиться, сколько требовать, чтобы мы работали на них. Приезжали периодически своими машинами, заходили с автоматами, запугивали. Они говорили больше с руководством, нас не трогали,

– рассказала Тамара.

Метод устрашения и подкупа

Под дулами автоматов россияне "просили" идти на сотрудничество с ними. Однако они пытались заходить и с другой стороны.

Предлагали 10 тысяч рублей сразу тем, кто предоставит свои паспорта, все данные. Дальше, если с ними заключали соглашение, то обещали выплачивать деньги. Наш департамент перешел на сторону оккупантов, они посадили своего человека и требовали, чтобы врачи дежурили на площади, где россияне раздавали гуманитарку,

– рассказала женщина.

Более того, согласно ультиматуму оккупантов каждый медик из каждой больницы должен был дежурить в месте раздачи гуманитарки местным на большой площади без деревьев. Требовали этого, ведь из-за больших температур люди, стоявшие в очередях, теряли сознание.

По словам коллег Тамары, при этом за ними постоянно присматривали и даже в туалет сопровождали с оружием. Конечно, и оказывать медицинскую помощь приходилось под дулами автоматов.

Что происходит в Херсоне сегодня