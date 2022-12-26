И чем больше времени проходило, тем страшнее становилась обыденность оккупированного города. О том, что творилось в Херсоне, рассказала 24 каналу в пределах проекта СВОИ врач и волонтер Тамара Куршакова.
Читайте интервью полностью Видела, как на улице похитили девушку: история врача из Херсона о жизни и выезде из оккупации
Первые недели оккупации Херсона
Женщина рассказала, что с первой недели оккупации города все ждали, что вот-вот Херсон освободят, и, несмотря на неизвестность, которую нес каждый день, выходили на протесты. Сначала не знали, что с этим делать и сами захватчики. Однако прошло немного времени, когда они начали снимать украинскую символику и стрелять в людей.
Из-за произвола россиян в больницы стало попадать все больше людей, исчезали лекарства из аптек. Однако сами оккупанты, несмотря на свою "смелость", около двух месяцев не решались потыкаться к местным врачам. А в начале мая пришли, но не только за лечением.
Россияне начали приходить в начале мая, но не столько лечиться, сколько требовать, чтобы мы работали на них. Приезжали периодически своими машинами, заходили с автоматами, запугивали. Они говорили больше с руководством, нас не трогали,
– рассказала Тамара.
Метод устрашения и подкупа
Под дулами автоматов россияне "просили" идти на сотрудничество с ними. Однако они пытались заходить и с другой стороны.
Предлагали 10 тысяч рублей сразу тем, кто предоставит свои паспорта, все данные. Дальше, если с ними заключали соглашение, то обещали выплачивать деньги. Наш департамент перешел на сторону оккупантов, они посадили своего человека и требовали, чтобы врачи дежурили на площади, где россияне раздавали гуманитарку,
– рассказала женщина.
Более того, согласно ультиматуму оккупантов каждый медик из каждой больницы должен был дежурить в месте раздачи гуманитарки местным на большой площади без деревьев. Требовали этого, ведь из-за больших температур люди, стоявшие в очередях, теряли сознание.
По словам коллег Тамары, при этом за ними постоянно присматривали и даже в туалет сопровождали с оружием. Конечно, и оказывать медицинскую помощь приходилось под дулами автоматов.
Что происходит в Херсоне сегодня
- Херсон Украине удалось вырвать из лап захватчиков 11 ноября. Однако и после этого они не перестают терроризировать город. Так, 23 декабря оккупанты ударили по Херсону фосфорными боеприпасами, которые могут вызвать особо тяжелые повреждения или спровоцировать медленную и болезненную смерть. Все из-за того, что фосфорный заряд горит, пока не выгорит полностью или не прекратится его контакт с кислородом.
- На следующий день, 24 декабря, захватчики обстреляли центр города из "Градов". В результате было более 10 погибших и около 70 раненых.
- Однако очередной теракт России только сплотил херсонцев – сотни людей пришли сдавать кровь для пострадавших. Местный житель Виталий Богданов сообщил, что из-за огромного количества желающих помочь очередь в пункте сдачи крови растянулась на несколько дней.