Уничтоженные украинские города смущают уже даже россиян

1. Бахмут – как одна из точек на фронте – свою задачу перевыполнил уже раз 10. Высокая цена для нас, героизм, неприятные истории. Там все. Самая тяжелая ситуация. Но в сумме – очень эффективно. Потому командование приняло соответствующие решения.

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Поскольку россияне решили плакать, колоться, но грызть этот кактус до конца, то есть смысл обороняться столько, сколько рационально с точки зрения задач обороны по всему фронту. Надеюсь, что в ближайшие дни тональность новостей из этих краев изменится. Предпосылки для этого есть. Остальное скажут военные.

2. Бахмут русские войска тотально разрушили. Восстановлению он не подлежит. Когда мы освободим эту территорию, нужно будет строить новый город. Это один из десятков населенных пунктов, которые россияне полностью уничтожили.

Интересно, как изменилась русская риторика. Наряду со словами "освобождение" все чаще звучат фразы типа "мы захватили", "обеспечили контроль" и т.д. Захватническая война в чистом виде.

В сети полно визуальных материалов. "Освобождение" путем тотального уничтожения смущает даже российских граждан. Положили десятки тысяч человек – ради чего? "Защищать" там некого. "Защищенные" там жить не смогут, как не пытается кремлевская пропаганда раздуть постановки с "дождавшимися Россию".

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Обратил внимание на несколько сюжетов. Один из них: умельцы так называемой "ЛНР" вместе с какими-то российскими гениями сделали пропагандистский ролик об "освобождении" Попасной. Ролик – оживленный осмотр руин города под лейтмотивом "посмотрите, как здорово мы тут все разгромили, что даже через год всё мертво". Когда этот ролик забросили в русские паблики, даже ярые россияне были немного смущены.

Россияне все превращают в зону апокалипсиса

Еще один сюжет: Москва призвала регионы взять шефство и восстановить конкретные территории. Казани достался Лисичанск, а недавно – Рубежное. Лица казанских чиновников после осмотра Рубежного отражали очень сложную гамму чувств: от понимания сколько денег можно бесконтрольно сжечь на этих руинах до некоторого смятения от увиденного.

Регулярно вижу аккуратные реплики на российских ресурсах типа: "Те, что видели освобожденные города, понимают, что ненавидеть нас в Украине будут еще очень долго".

3. Тактика выжженной земли с имитацией точечного восстановления (несколько домов на уничтоженный микрорайон) меня в очередной раз наталкивает на мысль, что у россиян есть вполне победный план-минимум. Он заключается в увлечении пригодного для интеграции населения и решении части демографических проблем.

На днях Дмитрий Песков прямым текстом сказал: "Демография – это то, где у нас пока не выходит" (пока – это 20 лет).

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На тему демографии идет очень интенсивная рефлексия. Хорошее видео бродит с одним из кадыровских приспешников, который разъяснил, почему россияне должны размножаться как народ. Поэтому тотальное разрушение захваченных территорий с превращением в зону апокалипсиса это рабочий вариант для России.

Роль Бахмута – не пустить россиян дальше, чтобы они выдохлись и разрушили еще несколько городов. Это одна из причин, почему любая заморозка нам категорически не подходит: нам нужна живая земля с людьми, а россиян вполне устроит мертвая зона без людей, которых они рассредоточат у себя.

Это полностью вписывается в концепт "защитить жителей Донбасса". Вот они, жители, целые – на Урале, в Поволжье, в разных дырах по всей России. Спасены! Не все, правда. Зато ни одного бендеровца вокруг! А то, что Донбасса больше нет – ну такое… Под этим соусом можно и войска вывести победно, если совсем плохо станет.

Где взять людей

4. В целом тема демографии – как русской, так и украинской – требует трезвых оценок и спокойных разъяснений. Неоднократно слышал от приезжавших с фронта на лечение/ротацию товарищей мнения примерно такого рода: "Бьемся до победы, иначе нас уничтожат. Но не хочется умирать напрасно, ради того, чтобы здесь за 20 лет жили не мои дети – внуки, а мигранты из условного Пакистана".

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Тема "кто здесь будет жить" пока не является мейнстримной, но бродит и распространяется органически. Россияне ее не сильно раскачивают, наверное, потому что видят риски для себя. Она ведь двусторонняя. Я уже упоминал сюжет с мигрантами. Дискурс: "Пока мы умираем, Россию оккупируют мигранты", – неплохо заходит.

Вопрос сохранения/возвращения наших людей будет все больше цепляться. Здесь поверхностные рецепты из материального мира не помогут. Нужны идеи. Если брать аналогию с Израилем – там был приток населения гораздо раньше, чем стало хорошо. Все, что я читал о становлении Израиля как государства – это тяжелый труд в недружественной среде, которую успешно превратили через 3 поколения.

Где взять людей и чем их мотивировать – это тот вопрос, который все чаще будет возникать при взгляде на руины Мариуполя, Волновахи, Угледара, Попасной, Бахмута, Изюма...