Победить и Трампа, и Байдена

8 ноября прошлого года Рон Десантис торжествовал. Он только что был избран на второй срок губернатора штата Флорида, победив с отрывом в почти 20 процентных пунктов.

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Это при том, что за 4 года до этого он одержал победу с минимальным разрывом: менее 1%! Вообще под руководством Десантиса когда-то "ненадежная" Флорида однозначно вошла в когорту штатов, поддерживающих Республиканскую партию.

Когда губернатор вышел на сцену, чтобы произнести победную речь, толпа скандировала: "Еще два года!", – намекая, что в 2024 году Десантис должен был переехать из администрации штата в городе Таллагасси в Белый дом в Вашингтоне.

Публика все прекрасно понимала, ведь имя их фаворита уже много месяцев до этого не сходило с уст американских политических экспертов. В течение 2022 года именно Рон Десантис в глазах авторитетных обозревателей превратился чуть ли не в единственное лицо, способное победить сначала Дональда Трампа на республиканских праймериз, а затем Джо Байдена на всеобщих выборах.

История Десантиса может напоминать путь Билла Клинтона или Джорджа Буша, которые шли в президенты, также будучи популярными губернаторами. Однако случаи превращения главы штата в фигуру национального масштаба встречаются довольно редко. Для этого губернатор не только должен быть по-настоящему талантливым политиком, но и оказаться в благоприятных условиях.

В случае Десантиса все факторы совпали идеально. Он оказался безупречно готов к борьбе против мощно организованных флоридских демократов, а также смело принимал рискованные решения по социально-экономической политике.

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Особенно ярко он проявил свой характер во время пандемии коронавируса: Флорида стала одним из первых штатов, где карантинные ограничения были сведены к минимуму. При этом заболеваемость не росла, а экономика штата смогла быстро восстановиться.

44-летний юноша

Рост популярности Десантиса дал надежду республиканцам, не желающим видеть во главе партии непредсказуемого и непоследовательного Трампа. В отличие от 45-го президента, губернатор Флориды отличается четкой консервативной позицией, привлекающей широкие круги его однопартийцев.

И не только их: по сравнению с Трампом и Байденом, Десантис имеет наименьший уровень недоверия среди независимых избирателей (не являющихся сторонниками ни демократов, ни республиканцев). А это всегда необходимое условие успеха на всеобщих выборах.

Пока Десантис не объявил о намерении идти в президенты, Трамп наращивает социологическое преимущество. Согласно последним опросам, бывший президент лидирует с отрывом в более 36 процентных пунктов. Впрочем, все должно измениться, когда Десантис официально присоединится к гонке и начнет активную предвыборную кампанию.

На самом деле уже несколько недель губернатор занимается подготовкой избирателей. Он провел несколько публичных мероприятий в важных штатах, а также совершил международное турне в Южную Корею, где договаривался об экономических инициативах для Флориды и показал себя искусным дипломатом.

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Как признают американские эксперты, среди республиканцев существует так называемый "комплекс Трампа". Речь идет о том, что однопартийцы не решаются критиковать бывшего президента, опасаясь его гнева. Однако на самом деле Трамп имеет много слабых мест, которыми может воспользоваться умелый оппонент.

Во-первых, уже через месяц ему исполнится 77 лет – ненамного меньше, чем возраст Байдена (80 лет). На их фоне 44-летний Десантис выглядит молодым юношей.

Во-вторых, за Трампом тянется набор судебных расследований от беспорядков у Капитолия 6 января 2021 года до недавних обвинений в сокрытии секретных документов.

И самое главное – Трамп уже проигрывал Байдену два с половиной года назад, хоть и отказывается признавать поражение.

Если Десантис умело использует очевидные аргументы против своего соперника, не сломается под давлением и найдет подход к широким кругам республиканцев, то его мы сможем увидеть во главе партии на выборах 2024 года.

Украинская неопределенность

Конечно, нас больше всего интересуют взгляды Десантиса на помощь Украине. В начале полномасштабного вторжения он осудил действия России, назвав Владимира Путина авторитарным злом. Еще раньше, являясь конгрессменом, он принимал участие в написании постановлений Конгресса в поддержку Украины. Однако в феврале 2023 года Десантис неожиданно поразил всех, назвав войну "территориальным спором" двух государств, в котором США не имеют стратегического интереса.

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Это заявление вызвало настоящую бурю в американских СМИ. Понимая неуместность таких высказываний, Десантис через несколько дней в другом интервью сказал, что его неправильно поняли, и назвал Путина военным преступником, которого нужно остановить.

Без сомнения, вскоре у губернатора будет возможность более четко очертить свои взгляды: когда он официально присоединится к праймериз, ему будут регулярно задавать вопросы по Украине. Надеемся, он осознает, что решительная поддержка Киева покажет его сильным лидером по сравнению с Трампом, неизвестно как обещающим закончить войну за 24 часа.

Как бы там ни было, нас ждет зрелищная избирательная гонка с непредсказуемой развязкой.