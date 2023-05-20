Обобщение людей в пикселе

Ведь в нас тоже можно найти все что угодно. Героизм и эгоизм. Смелость и бюрократию. Самопожертвование и безразличие. На всех одинаковая форма, но под ней разные люди. И твой рассказ об армии будет зависеть от того, где именно в увиденном и пережитом ты будешь расставлять свои закладки.

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Одни и те же ситуации очевидцы будут описывать по-разному. В этом нет противоречия – в силах обороны служат сотни тысяч людей. У каждого из них свой опыт, своя эмоциональная система и своя жизненная оптика. Каждая солдатская проповедь – на самом деле исповедь. В этот момент мы слушаем не столько рассказ о случившемся, сколько рассказ о говорящем.

В тылу нас часто обобщают. Человек в пикселе сразу превращается в представителя касты. Сказанное им потом кочует по новостным сайтам с заголовками из серии "солдаты рассказали, что им нравится/не нравится/убивает/делает сильнее".

Но в том-то и дело, что в каждом интервью на вопросы отвечает не форма, а тот, кто под ней. Официальные армейские спикеры неслучайно напоминают роботов – их работа состоит в том, чтобы не пускать в коммуникацию личное.

А личное будет лезть обязательно.

Война изматывает. Люди устают. Чем ближе к фронту – тем больше полномочий есть у нашей "внутренней обезьяны". Чем дальше от тыла – тем временами сложнее ее контролировать. "Внутренняя обезьяна" питается нашим стрессом и иногда приходит прокричаться в социальные сети. Выплескивает в них обиду и ярость, отчаяние и гнев, злобу и усталость. Но у каждого, кто это слышит в тылу, возникает соблазн обобщить личное – к общему, а индивидуальное – к коллективному.

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Наши суждения – следствие наших характеров. У сложного человека мир устроен сложно. У легкого – просто. Подозрительный человек живет в коварном мире, а добрый – в доброжелательном. Никому не придет в голову обобщать своего соседа по лестничной площадке до настроений всего подъезда. Пока ваш сосед не наденет пиксель.

В этом обобщении фронта порой усматривается попытка тыла выстроить дистанцию. Но правда в том, что нет никаких специальных людей, рожденных для войны. Три четверти носящих пиксель еще недавно были гражданскими. У каждого за спиной шлейф своей биографии, тыловой профессии и семейной истории.

Пассажиры любого автобуса, на котором вы едете на работу, вполне могли бы быть вашими сослуживцами во взводе. Пусть вас не обманывает наша форма. Она может быть на каждом.

Главный вопрос будущего

В наших лицах мало эпичности. Когда об этой войне будут снимать фильмы, мы не пройдем кастинг даже в массовку. Нас сыграют лауреаты премий и званий, а мы, сидя в зале, будем обсуждать неточности сюжета. Просто нам довелось жить в субъектный период истории своей страны. Итог нашей войны определит правила, согласно которым будет жить континент. И эти правила прямо сейчас переписывают люди, с которыми до войны вы ходили по одним и тем же улицам.

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Армия подарила каждому возможность стать частью чего-то большего. Частью истории, которую будут изучать. Частью процесса, о котором напишут книги. Армия дает возможность быть соавтором событий, уравновешивающих пошатнувшиеся представления о добре и зле,

"А что ты делал во время войны?" Наверное, именно так будет звучать главный вопрос нашего будущего. И даже если вы не планируете его себе задавать, то, скорее всего, вам его будут задавать ваши дети.

Одни наши друзья станут улицами. Другие – памятниками. Третьи будут писать мемуары – в которых будут вспоминать именно то, на чем они заранее расставили закладки в своей памяти.

Будущие поколения нас обязательно будут превозносить – чтобы очень обыденные мы соответствовали масштабу наших событий. Но те, кто живет одновременно с нами, знают правду. Мы ничем от вас не отличаемся. Мы такие же, как и вы. Только уставшие, небритые и сосредоточенные. Которые также могут рассказывать разное о том же.

Ибо армия действительно как Библия. В ней можно найти все что угодно.

Даже себя.