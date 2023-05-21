Перемогти і Трампа, і Байдена

8 листопада минулого року Рон Десантіс тріумфував. Він щойно був обраний на другий поспіль термін губернатора штату Флорида, перемігши з відривом у майже 20 відсоткових пунктів.

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Це при тому, що за 4 роки до цього він здобув перемогу з мінімальним розривом: менш як 1%! Взагалі, під керівництвом Десантіса колись "ненадійна" Флорида однозначно увійшла до когорти штатів, що підтримують Республіканську партію.

Коли губернатор вийшов на сцену, щоб виголосити переможну промову, натовп скандував: "Ще два роки!", – натякаючи, що у 2024 році Десантіс мав би переїхати з адміністрації штату в місті Таллагассі до Білого дому у Вашингтоні.

Публіка все чудово розуміла, адже ім'я їхнього фаворита вже багато місяців до того не сходило з вуст американських політичних експертів. Протягом 2022 року саме Рон Десантіс в очах авторитетних оглядачів перетворився чи не на єдину особу, здатну перемогти спочатку Дональда Трампа на республіканських праймеріз, а потім Джо Байдена на загальних виборах.

Історія Десантіса може нагадувати шлях Білла Клінтона чи Джорджа Буша, які йшли у президенти також будучи популярними губернаторами. Однак випадки перетворення очільника штату на фігуру національного масштабу трапляються доволі рідко. Для цього губернатор не тільки має бути справді талановитим політиком, але й опинитися у сприятливих умовах.

У випадку з Десантісом усі чинники збіглися ідеально. Він виявився бездоганного готовим до боротьби проти потужно організованих флоридських демократів, а також сміливо ухвалював ризиковані рішення щодо соціально-економічної політики.

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Особливо яскраво він проявив свій характер під час пандемії коронавірусу: Флорида стала одним з перших штатів, де карантинні обмеження були зведені до мінімуму. При цьому захворюваність не зростала, а економіка штату змогла швидко відновитися.

44-річний юнак

Зростання популярності Десантіса дало надію республіканцям, які не хочуть бачити на чолі партії непердбачуваного і непослідовного Трампа. На відміну від 45-го президента, губернатор Флориди вирізняється чіткою консервативною позицією, що приваблює широкі кола його однопартійців.

І не тільки їх: порівняно з Трампом і Байденом, Десантіс має найменший рівень недовіри серед незалежних виборців (тих, які не є прихильниками ні демократів, ні республіканців). А це завжди є необхідною передумовою успіху на загальних виборах.

Поки Десантіс не оголосив про намір іти в президенти, Трамп нарощує соціологічну перевагу. Згідно з останніми опитуваннями, колишній президент лідирує з відривом у понад 36 відсоткових пунктів. Втім, все має змінитися, коли Десантіс офіційно долучиться до перегонів і почне активну передвиборчу кампанію.

Насправді вже протягом кількох тижнів губернатор займається підготовкою виборців. Він провів декілька публічних заходів у важливих штатах, а також здійснив міжнародне турне в Південну Корею, де домовлявся про економічні ініціативи для Флориди і показував себе вправним дипломатом.

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Як визнають американські експерти, серед республіканців існує так званий "комплекс Трампа". Мовиться про те, що однопартійці не наважуються критикувати колишнього президента, остерігаючись його гніву. Однак насправді Трамп має багато слабких місць, якими може скористатися вмілий опонент.

По-перше, вже за місяць йому виповниться 77 років – ненабагато менше, ніж вік Байдена (80 років). На їхньому тлі 44-річний Десантіс має вигляд молодого юнака.

По-друге, за Трампом тягнеться набір судових розслідувань від заворушень біля Капітолія 6 січня 2021 року до нещодавніх звинувачень у приховуванні таємних документів.

І найголовніше – Трамп вже програвав Байдену два з половиною роки тому, хоч і відмовляється визнавати поразку.

Якщо Десантіс вміло використає очевидні аргументи проти свого суперника, не зламається під тиском і знайде підхід до широких кіл республіканців, саме його ми зможемо побачити на чолі партії на виборах 2024 року.

Українська невизначеність

Звісно, нас найбільше цікавлять погляди Десантіса щодо допомоги Україні. На початку повномасштабного вторгнення він засудив дії Росії, назвавши Владіміра Путіна авторитарним злом. Ще раніше, будучи конгресменом, він брав участь у написанні постанов Конгресу на підтримку України. Однак у лютому 2023 року Десантіс несподівано вразив усіх, назвавши війну "територіальною суперечкою" двох держав, в якій США не мають стратегічного інтересу.

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Ця заява викликала справжню бурю в американській пресі. Розуміючи недоречність таких висловлювань, Десантіс за кілька днів в іншому інтерв'ю сказав, що його неправильно зрозуміли, і назвав Путіна військовим злочинцем, якого потрібно зупинити.

Без сумніву, невдовзі в губернатора буде можливість чіткіше окреслити свої погляди: коли він офіційно доєднається до праймеріз, йому регулярно ставитимуть питання щодо України. Сподіваємося, він усвідомить, що рішуча підтримка Києва покаже його сильним лідером у порівнянні з Трампом, який невідомо як обіцяє закінчити війну за 24 години.

Хай там що, на нас чекає видовищна виборча гонка з непередбачуваною розв'язкою.