Чому Швейцарія схвалила таке рішення

Хоча маю наголосити, що все не так просто, як подавали інформаційні канали. Наразі остаточно рішення не затверджене (хоча і має бути затверджене досить скоро).

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Нейтральна позиція Швейцарії створила нам чимало проблем протягом першого року війни. Тоді певне озброєння чи снаряди не могли надходити в Україну через позицію швейцарського виробника. Мабуть, те, що у результаті подібного "нейтралітету" більшість партнерів Швейцарії в оборонній галузі почали міркувати щодо надійності швейцарських партнерів, і було вагомим фактором у трансформації швейцарської політики.

Але є ще один фактор. Швейцарія тримає нейтралітет від часів Наполеонівських воєн. Це для них вже стало одним з засадничих принципів. Цей принцип дозволяв одержувати з нейтрального статусу певні вигоди.

Однак війна, яку розпочала Росія проти України, все ж суттєво відрізняється від воєн, які велися у світі за останні десятиліття. Відверта, неспровокована агресія з метою знищити цілу державу. Агресія, що ведеться методами тероризму проти цивільного населення, агресія, що має виразні ознаки геноциду та виразно спрямована на знищення великої європейської нації.

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Ні, це не звичний "конфлікт". Це щось надзвичайно близьке до екзистенційної битви. Декларувати "строгий" нейтралітет у подібній битві не дуже добре з репутаційного погляду. А для "західного світу" репутація – не порожня категорія. Тому ти мусиш якось визначатися, і розпочинати бодай з арешту активів, а там уже переходити і до питань озброєнь.

Так, з українського погляду вже дуже пізно, але, очевидно, це теж серйозний світоглядний зсув, який продовжує ширитися Європою.