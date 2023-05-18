Почему Швейцария одобрила такое решение

Хотя должен подчеркнуть, что все не так просто, как подавали информационные каналы. Пока окончательно решение не утверждено (хотя и должно быть утверждено довольно скоро).

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Нейтральная позиция Швейцарии создала нам немало проблем в течение первого года войны. Тогда определенное вооружение или снаряды не могли поступать в Украину из-за позиции швейцарского производителя. Вероятно, то, что в результате подобного "нейтралитета" большинство партнеров Швейцарии в оборонной отрасли стали рассуждать о надежности швейцарских партнеров, и являлось весомым фактором в трансформации швейцарской политики.

Но есть еще один фактор. Швейцария держит нейтралитет со времен Наполеоновских войн. Это для них уже стало одним из основополагающих принципов. Этот принцип позволял извлекать из нейтрального статуса определенные выгоды.

Однако война, начатая Россией против Украины, все же существенно отличается от войн, которые велись в мире за последние десятилетия. Откровенная, неспровоцированная агрессия с целью уничтожить целое государство. Агрессия, ведущаяся методами терроризма против гражданского населения, агрессия, имеющая отчетливые признаки геноцида и выразительно направленная на уничтожение большой европейской нации.

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Нет, это не обычный "конфликт". Это что-то очень близкое к экзистенциальной битве. Декларировать "строгий" нейтралитет в подобном сражении не очень хорошо с репутационной точки зрения. А для "западного мира" репутация – не пустая категория. Поэтому ты должен как-то определяться и начинать хотя бы с ареста активов, а там уже переходить и к вопросам вооружений.

Да, с украинской точки зрения уже очень поздно, но, очевидно, это тоже серьезное мировоззренческое смещение, которое продолжает распространяться по Европе.