Один "Кинджал" не знищить Patriot

У Повітряних силах України пояснили, що за допомогою однієї ракети "Кинджал" це зробити просто неможливо. Адже Patriot – це і пункт управління, і аж 8 пунктів запуску ракет. Усі ці елементи розташовані на відстані.

До теми Найбільший ворог Росії – вона сама: як агресорка втрачає найважливіше

Тому з одного боку Patriot більш вразливий перед російськими ракетами, аніж інші системи ППО, які мають набагато більшу мобільність. А з іншого боку – Patriot знищити набагато важче, бо його елементи не розташовані один біля одного.

Тобто навіть потрапляння ракети в один з елементів системи аж ніяк не впливає на її працездатність у майбутньому.

Навіть якщо припустити, що "Кинджал" міг пошкодити один з елементів такої системи, надалі цей компонент можуть просто відремонтувати. Офіційно США не підтвердили інформацію про удар по Patriot. Проте за повідомленнями з анонімних джерел, зараз США та Україна обговорюють питання ремонту цього елемента системи. Мовляв, де його краще ремонтувати – в Україні чи за кордоном. У США підкреслили, що в будь-якому разі допоможуть з ремонтом.

У Росії більше нема зброї, якою можна лякати НАТО

Навіщо міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу робив такі гучні заяви? Раджу його зрозуміти. Адже виявилося, що все те, про що гучно рапортували Владіміру Путіну – просто черговий фейк. Приблизно такий самий, як фейк про другу армію світу, яка за лічені дні "захопить" українську столицю.

Цікаво Інфантильність або провокація: чи можливі вибори в Україні під час війни

Коли виявилося, що Patriot може боротися і з "Кинджалами", і з "Калібрами", і що Росія не має таких ракет, які не можуть збити американські засоби ППО, це стало серйозним ударом по репутації Росії, її армії, і Путіна.

Мовиться навіть не про війну з Україною, а про те, що в Росії нема зброї, якою можна лякати НАТО. В Альянсі мають набагато сучаснішу та ефективнішу зброю ніж та, яку мають у Росії. У війні з Україною вся репутація російського ВПК просто виявилася у багнюці. Тепер головною російською зброєю є зовсім не те, що виробляють на російських військових заводах, а те, що Москві – яка ганьба – доводиться закупляти в Ірану. Росіяни збиралися воювати з Україною так, як напередодні воювали з Сирією. Вони забули, що на території Сирії їм протистояли повстанські загони, які не мали таких ефективних засобів боротьби з російськими літаками та ракетними системами, які мають ЗСУ. А то б і сирійські повстанці знищили і росіян, і їхнього жахливого ставленика – дамаського м'ясника Башара Асада. В Україні не так сталося, як гадалося.

Казки від Шойгу

Тепер Путін може запитати у Шойгу, чому за час підготовки великої війни з Україною не було зроблено нічого, щоб досягти реальних військових переваг, чому в протистоянні з Заходом Росія пасе задніх. Тепер з погляду американських чи європейських військових над російськими сучасними розробками можна лише насміхатися.

Як тепер до Росії та її озброєння будуть ставитися країни Глобального Півдня, які вважали її серйозною державою?

Зауважте Європою шириться серйозний світоглядний зсув: кого вже зачепив

У цій ситуації Шойгу потрібно вигадувати казки, як він однією ракетою знищив американську систему Patriot й гучно доповідати про це по російському телебаченню, сподіваючись, що якщо не всі глядачі повірять у казки дідуся Сєргєя, то принаймні у них повірить інший дідусь – президент Росії Путін.

Єдиними реальним козирем Росії у цьому світі залишається ядерна зброя і готовність відправитися у пекло, знищуючи разом з цим весь цивілізований світ. Навряд чи після поразок іншої своєї зброї російські керівники на таке підуть.