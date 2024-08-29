Как белорусские войска совершают перемещение: что рассказали в ГПСУ

Украинские пограничники не фиксируют накопление или перемещение военных сил и средств Беларуси в непосредственной близости к государственному рубежу нашей страны.

Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины полковник Андрей Демченко в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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Что происходит на границе с Беларусью

По словам Демченко, по самой линии границы все составляющие Сил обороны Украины полностью контролируют по всей протяженности от Волыни до Черниговщины, и "каких-то нестандартных ситуаций непосредственно по линии границы мы не отмечали".

Кроме того, он отметил, что не зафиксировано, чтобы в непосредственной близости к украинской границе происходило перемещение техники или личного состава или существенное наращивание подразделений армии Беларуси.

"Но ввиду, что Беларусь остается в орбите влияния России, мы должны быть готовы к развитию любых ситуаций. В том числе по заявлениям, и данных, какие мы имеем, что в глубине территории Беларуси все же идет какое-то перемещение техники и личного состава, разных подразделений, определенное наращивание. Надеемся, конечно, что в Беларуси хватит здравого смысла не делать необдуманных шагов и попыток дестабилизации ситуации в нашем направлении. Ибо наши воины будут давать адекватный ответ",– добавил он.

Демченко отметил, что белорусские войска находятся на расстоянии в десятки километров от нашей границы (на разных участках разное расстояние).

Также в то же время, что происходит на территории Беларуси, активно следят подразделения разведки и Минобороны, и Государственной пограничной службы, чтобы понимать, насколько ситуация меняется, насколько она может быть угрожающей Украине, для того, чтобы все составляющие Сил обороны, которые усиливают это направление, имели возможность отреагировать на любые действия, отметил спикер ГПСУ.