Да, россияне имеют доступ к черному рынку Африки и Азии, однако о получении высокоэффективного вооружения не говорится. Об этом 24 каналу сказал украинский предприниматель и инвестор, эксперт по бизнесу Денис Довгополый.

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Война вооружения

"Если вы хотите воевать не допотопной техникой, то вам нужно иметь доступ к мировому рынку вооружения, а это очень зарегулированный рынок, и там невозможно просто так продать что-нибудь высокоэффективное", — говорит бизнес-эксперт.

Например, французов и немцев уже ловили на поставках тепловизоров и другой электроники на российские БТР и танки. За это они получили по шапке и от международного сообщества, и от руководства своих стран.

"Сейчас за этим следят очень и очень тщательно. Они могут получить нелицензированное оборудование для страйкбола, а также получать из Кореи и Ирана вооружение или одежду образцов 30-40-летней давности".

Что касается снарядов и ракет для "Градов" – оккупанты могут собирать свои из Сирии и так далее. Но получить перспективные типы вооружения – не смогут.

Это как была война 5 поколения против 3 поколения вооружения – таковой она и останется,

– подчеркивает украинский предприниматель.

Другая проблема состоит в том, что когда отстреляли несколько сот выстрелов из пушки – ее нужно менять или ремонтировать. А у россиян уже нет доступа к оборудованию, которое это делает.

Как отмечает Довгополый, сегодня часть экономического фронта работает над компанией DMG MORI – крупное японско-немецкое предприятие по машиностроению. Там производят высокоточные станки, которые точат стволы для пушек. Компания заморозила государству-агрессору обновление программного обеспечения в начале войны, но у него есть кнопка, нажав на которую эти станки остановятся.

"Мы работаем над тем, чтобы компании этой отрасли остановили эти станки. Это будет отлично", – подчеркнул инвестор.

Смогут ли россияне работать на войну

Предполагают, что если ситуация в России может значительно ухудшиться, экономику заставят работать только на военные нужды. И это может занять много времени. По словам Долгополого, в условиях рабовладельческого устройства и наличия надзирателей рабы, будут работать до тех пор, пока не умрут.

Когда людям нечего будет есть – они начнут умирать. И это может повлиять,

– считает Долгополый.

Правильно мобилизовать экономику, уверяет предприниматель, у россиян не получится. "Качество и эффективность у них и так в разы меньше, чем в Европе и США. А если они будут работать на войну – люди будут "филонить", они не смогут производить качественные товары", – говорит Довгополый.

Он утверждает, что организовать голод в России вполне возможно. Пока там собрано зерно, но не собраны овощи. "У них большое количество зерновых, но зерно ты не будешь есть. Нужно иметь цепочки поставок, производство и логистику", – сказал Денис Довгополый.

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