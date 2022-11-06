Так, росіяни мають доступ до чорного ринку Африки та Азії, однак про отримання високоефективного озброєння не мовиться. Про це 24 каналу сказав український підприємець та інвестор, експерт з бізнесу Денис Довгополий.

До теми Росія довго готувалася до війни: коли її економіка може почати тріщати по швах

Війна озброєння

"Якщо ви хочете воювати не допотопною технікою, то вам потрібно мати доступ до світового ринку озброєння, а це дуже зарегульований ринок, і там неможливо просто так продати щось високоефективне", – говорить бізнес-експерт.

До прикладу, французів і німців вже ловили на постачанні тепловізорів та іншої електроніки на російські БТР і танки. За це вони отримали "по шапці" і від міжнародної спільноти, і від керівництва своїх країн.

"Зараз за цим слідкують дуже й дуже ретельно. Вони можуть отримати неліцензовані обладнання для страйкболу, а також отримувати з Кореї та Ірану озброєння чи одяг зразків 30 – 40 річної давнини", – відзначає Довгополий.

Що ж до снарядів та ракет для градів – окупанти можуть збирати свої із Сирії й таке інше. Але дістати перспективні типи озброєння – не зможуть.

Це як була війна 5 покоління проти 3 покоління озброєння – такою вона і залишиться,

– наголошує український підприємець.

Інша проблема полягає в тому, що коли відстріляли декілька сотень пострілів з пушки – її потрібно міняти чи ремонтувати. А росіяни вже не мають доступу до обладнання, яке це робить.

Як зауважує Довгополий, сьогодні частина економічного фронту працює над компанію DMG MORI – це велике японсько-німецьке підприємство з машинобудування. Там створюють високоточні верстати, які точать стволи для пушок. Компанія заморозила державі-агресорці оновлення програмного забезпечення на початку війни, але вона має кнопку, натиснувши на яку ці верстати зупиняться.

"Ми працюємо над тим, щоб компанії цієї галузі зупинили ці верстати. Це буде чудово", – підкреслив інвестор.

Чи зможуть росіяни працювати на війну

Припускають, якщо ситуація у Росії може значно погіршитися, економіку змусять працювати лише на воєнні потреби. І це може тривати довго. За словами Довгополого, в умовах рабовласницького устрою і наявності наглядачів раби будуть працювати доти, поки не помруть.

Коли людям не буде чого їсти – вони почнуть помирати. І це може повпливати,

– вважає Довгополий.

Належним чином мобілізувати економіку, запевняє підприємець, у росіян не вийде. "Якість та ефективність у них і так в рази менша, ніж в Європі та США. А якщо вони працюватимуть на війну – люди будуть "філонити", вони не зможуть виробляти якісні товари", – говорить Довгополий.

Він стверджує, що організувати голод в Росії – цілком можливо. Наразі там зібране зерно, але не зібрані овочі. "В них є велика кількість зернових, але зерно ти не будеш їсти. Потрібно мати ланцюжки поставок, виробництво та логістику", – сказав Денис Довгополий.

Теж цікаво – Україну шантажують компанії, що залишились на Росії: дивіться відео