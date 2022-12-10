Об этом для 24 канала рассказал юрист Центра противодействия коррупции Вадим Валько. Он отметил, что борьба с топкоррупцией в Украине – это задача антикоррупционного бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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"Материалы, которые они находят, и обвинительные акты рассматривает Высший антикоррупционный суд. НАБУ и САП доказали свою эффективность. Особенно ее продемонстрировали после назначения независимого руководителя антикоррупционной прокуратуры", – рассказал Валько.

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В Украине борются с коррупцией

По словам юриста, после избрания Александра Клименко главой САП в конце июля есть колоссальные результаты. Валько отметил, что по огромному количеству дел, не двигавшихся годами, начали появляться подозрения и обвинения.

Можем упомянуть дело нардепа от "Слуги народа" Александра Трухина. Он получил подозрение летом. Можем вспомнить подозрение Микитасю, который получил едва ли не рекордную взятку в истории Украины. Можем вспомнить дело Насирова, который сейчас сидит в СИЗО. У него залог в полмиллиарда гривен, – сказал юрист.

Он добавил, что на этой неделе было громкое дело по преступной организации в Одессе. В частности, первые 2 заместителя Геннадия Труханова получили подозрения.

"Как раз в этом деле ярко продемонстрировали даже в условиях ракетных обстрелов, когда нет света, то все равно САП работает и обыски проходили без света в мэрии Одессы", – подчеркнул Валько.

Не хватает ресурса

Как отметил юрист, треть прокуроров САП с первых дней мобилизовались и не могут вернуться к работе. Валько считает, что власти должны вернуть этих прокуроров и эффективно использовать их ресурс. По его мнению, преодоление коррупции ускорит нашу победу.

"В первые дни вторжения все поняли, что нужно идти защищать страну. Было не до активной антикоррупционной работы. Однако сейчас видим, что коррупционеры вернулись к старому образу жизни. Они не уехали и остаются в Украине. Еженедельно у нас 2 – 3 громких случая НАБУ, САП и ВАКС", – добавил Валько.

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