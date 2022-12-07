О задержании Кауфмана стало известно в понедельник, 5 декабря. В настоящее время одиозный бизнесмен находится под стражей, однако он может выйти на свободу, внеся залог в размере 129 миллионов гривен. Кроме НАБУ, об аресте предпринимателя также сообщили САП.
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Кауфман контролировал местные власти Одессы
Известный предприниматель, который является основателем инвестиционных компаний Vertex United и TEDIS Ukraine, подозревается в том, что он является организатором преступной организации, которая контролировала чиновников Одесского городского совета. Кроме того, компания влияла на:
- бюджетные расходы города;
- деятельность местных коммунальных предприятий;
- совершала коррупционные преступления.
Бизнесмен Кауфман в зале суда / Фото из телеграм-канала Олега Новикова
Что будет, если Кауфмана возьмут под залог
Как отмечают в САП, когда за бизнесмена внесут залог в размере 129 миллионов гривен, на него будут наложены следующие обязательства:
- прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору или суду;
- не выезжать из Киева и Одессы без разрешения детектива, прокурора или суда;
- сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства или работы;
- не общаться с другими подозреваемыми по делу и свидетелями;
- сдать на хранение паспорт для выезда за границу;
- носить электронный браслет.
Бизнесмен не признает вину
Как сообщает журналист Олег Новиков, адвокат Кауфмана Игорь Фомин отрицал обоснованность подозрения бизнесмена.
Фомин убежден, что бизнесмена подозревают в предоставлении взяток, но тем, кто их якобы получал ничего не предъявлен,
– написал журналист.
В настоящее время расследование по делу Кауфмана и его приспешников, полностью контролировавших экономическую жизнь Одессы, продолжается. Заметим, что бизнесмен является бывшим нардепом. Он был народным депутатом Верховной Рады четвертого созыва – то есть с 2002 по 2006 год.