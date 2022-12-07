О задержании Кауфмана стало известно в понедельник, 5 декабря. В настоящее время одиозный бизнесмен находится под стражей, однако он может выйти на свободу, внеся залог в размере 129 миллионов гривен. Кроме НАБУ, об аресте предпринимателя также сообщили САП.

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Кауфман контролировал местные власти Одессы

Известный предприниматель, который является основателем инвестиционных компаний Vertex United и TEDIS Ukraine, подозревается в том, что он является организатором преступной организации, которая контролировала чиновников Одесского городского совета. Кроме того, компания влияла на:

бюджетные расходы города;

деятельность местных коммунальных предприятий;

совершала коррупционные преступления.

Обратите внимание! Стражи порядка четко не отмечают, что задержали именно Бориса Кауфмана. Однако этот факт подтверждает информация, в частности фотографии, распространяемые СМИ.

Напомним, согласно Конституции Украины, лицо считается невиновным в приговор суда.



Бизнесмен Кауфман в зале суда / Фото из телеграм-канала Олега Новикова

Что будет, если Кауфмана возьмут под залог

Как отмечают в САП, когда за бизнесмена внесут залог в размере 129 миллионов гривен, на него будут наложены следующие обязательства:

прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору или суду;

не выезжать из Киева и Одессы без разрешения детектива, прокурора или суда;

сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства или работы;

не общаться с другими подозреваемыми по делу и свидетелями;

сдать на хранение паспорт для выезда за границу;

носить электронный браслет.

Бизнесмен не признает вину

Как сообщает журналист Олег Новиков, адвокат Кауфмана Игорь Фомин отрицал обоснованность подозрения бизнесмена.

Фомин убежден, что бизнесмена подозревают в предоставлении взяток, но тем, кто их якобы получал ничего не предъявлен,

– написал журналист.

В настоящее время расследование по делу Кауфмана и его приспешников, полностью контролировавших экономическую жизнь Одессы, продолжается. Заметим, что бизнесмен является бывшим нардепом. Он был народным депутатом Верховной Рады четвертого созыва – то есть с 2002 по 2006 год.