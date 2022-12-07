Про затримання Кауфмана стало відомо у понеділок, 5 грудня. Наразі одіозний бізнесмен перебуває під вартою, однак він може вийти на свободу, внісши заставу у розмірі 129 мільйонів гривень. Окрім НАБУ, про арешт підприємця також повідомили САП.
Читайте також Злочинна організація в Одесі: Кауфману, Грановському і Єфремову повідомили про підозру
Кауфман контролював місцеву владу Одеси
Відомого підприємця, який є засновником інвестиційних компаній Vertex United та TEDIS Ukraine, підозрюють у тому, що він є співорганізатором злочинної організації, яка контролювала посадовців Одеської міської ради. Окрім того, компанія впливала на:
- бюджетні витрати міста;
- діяльність місцевих комунальних підприємств;
- вчиняла корупційні злочини.
Бізнесмен Кауфман у залі суду / Фото з телеграм-каналу Олега Новікова
Що буде, якщо Кауфмана візьмуть під заставу
Як зазначають у САП, коли за бізнесмена внесуть заставу у розмірі 129 мільйонів гривень, на нього будуть накладені такі зобов'язання:
- прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора чи суду;
- не виїжджати з Києва та Одеси без дозволу детектива, прокурора чи суду;
- повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання чи роботи;
- не спілкуватися з іншими підозрюваними у справі та свідками;
- здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон;
- носити електронний браслет.
Бізнесмен не визнає провину
Як повідомляє журналіст Олег Новіков, адвокат Кауфмана Ігор Фомін заперечував обґрунтованість підозри бізнесмену.
Фомін переконаний, що бізнесмена підозрюють у наданні хабарів, але тим, хто їх нібито отримував нічого не пред'явлено,
– написав журналіст.
Наразі розслідування у справі Кауфмана та його поплічників, які повністю контролювали економічне життя Одеси, триває. Зауважмо наостанок, що бізнесмен є колишнім нардепом. Він був народним депутатом Верховної Ради четвертого скликання – тобто з 2002 до 2006 року.