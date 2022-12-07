Про затримання Кауфмана стало відомо у понеділок, 5 грудня. Наразі одіозний бізнесмен перебуває під вартою, однак він може вийти на свободу, внісши заставу у розмірі 129 мільйонів гривень. Окрім НАБУ, про арешт підприємця також повідомили САП.

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Кауфман контролював місцеву владу Одеси

Відомого підприємця, який є засновником інвестиційних компаній Vertex United та TEDIS Ukraine, підозрюють у тому, що він є співорганізатором злочинної організації, яка контролювала посадовців Одеської міської ради. Окрім того, компанія впливала на:

бюджетні витрати міста;

діяльність місцевих комунальних підприємств;

вчиняла корупційні злочини.

Зверніть увагу! Правоохоронці чітко не зазначають, що затримали саме Бориса Кауфмана. Однак цей факт підтверджує інформація, зокрема світлини, що поширюється ЗМІ.

Нагадаємо, згідно з Конституцією України, особа вважається невинною до вироку суду.



Бізнесмен Кауфман у залі суду / Фото з телеграм-каналу Олега Новікова

Що буде, якщо Кауфмана візьмуть під заставу

Як зазначають у САП, коли за бізнесмена внесуть заставу у розмірі 129 мільйонів гривень, на нього будуть накладені такі зобов'язання:

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора чи суду;

не виїжджати з Києва та Одеси без дозволу детектива, прокурора чи суду;

повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання чи роботи;

не спілкуватися з іншими підозрюваними у справі та свідками;

здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон;

носити електронний браслет.

Бізнесмен не визнає провину

Як повідомляє журналіст Олег Новіков, адвокат Кауфмана Ігор Фомін заперечував обґрунтованість підозри бізнесмену.

Фомін переконаний, що бізнесмена підозрюють у наданні хабарів, але тим, хто їх нібито отримував нічого не пред'явлено,

– написав журналіст.

Наразі розслідування у справі Кауфмана та його поплічників, які повністю контролювали економічне життя Одеси, триває. Зауважмо наостанок, що бізнесмен є колишнім нардепом. Він був народним депутатом Верховної Ради четвертого скликання – тобто з 2002 до 2006 року.