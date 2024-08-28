Об этом в эфире 24 Канала рассказал член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев, отметив, что такие семьи выезжают в основном в Турцию и Европу.

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Старшее поколение остается в Крыму

С начала полномасштабной войны Россия начала частичную мобилизацию, поэтому, по словам Бариева, в первую очередь выезд граждан из Крыма был связан с этим. Сейчас продолжается призыв на срочную военную службу в ряды вооруженных сил России.

Если от "сво" можно отказаться, не подписывая контракт, то когда речь идет о срочной службе, ситуация сложнее. Как пояснил член Меджлиса крымскотатарского народа, срочников оставляют в Крыму, чтобы они обслуживали военные объекты, которые являются целью для ударов со стороны ВСУ. Эти объекты являются частью логистики для ведения войны против Украины. С этим, с его слов, и связано желание граждан Украины, проживающих в Крыму, покидать полуостров и вывозить оттуда молодежь.

А старшее поколение остается в Крыму. Мы проводим информационные кампании с призывом оставаться дома, потому что в Крыму все-таки должны жить представители коренного народа, чтобы в будущем его развивать,

– отметил Бариев.

Чем оккупанты заполняют информпространство в Крыму

В первую очередь российские СМИ на полуострове пытаются продемонстрировать, что Россия во всем контролирует ситуацию и заполнить информационное пространство тем, что в Крыму много пожаров.

"Кроме того, 810 севастопольскую бригаду Черноморского флота, которая сейчас в Курске, СМИ пытаются героизировать, предоставлять информацию, что она очень активно участвует в боевых действиях на Курщине, якобы освобождает эту территорию. Но на самом деле уже поступает информация, что привозят из Курской области "200-х", – рассказал Бариев.

Жители Крыма продают жилье

На сайте "Авито" в Крыму выставлено на продажу 12 тысяч домов и 33 тысячи квартир. Бариев отметил, если говорить о соотношении продажи недвижимости и спроса на нее, то увеличивается как раз таки количество продажи имущества.

"Раньше оккупанты говорили, что земельные участки могут получать те, кто участвуют в "сво", но имеют отношение к Крыму, сейчас предлагается всем, кто будет воевать. Оккупанты торгуют крымской землей, чтобы россияне из разных уголков России участвовали в войне против Украины", – озвучил Бариев.

Член Меджлиса крымскотатарского народа подытожил, что российская оккупационная власть хочет закрепить россиян на крымских территориях. В Крым едут трудовые мигранты и жители России.

Мы анализируем, как проводить информационную кампанию, чтобы этого не происходило,

– отметил Бариев.