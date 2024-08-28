Про це в етері 24 Каналу розповів член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв, зауваживши, що такі сім'ї виїжджають в основному в Туреччину та Європу.

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Старше покоління залишається в Криму

З початку повномасштабної війни Росія розпочала часткову мобілізацію, тому, зі слів Барієва, в першу чергу виїзд громадян з Криму був пов'язаний з цим. Зараз продовжується призов на строкову військову службу в лави збройних сил Росії.

Якщо від "сво" можна відмовитися, не підписуючи контракт, то коли мова йде про строкову службу, ситуація складніше. Як пояснив член Меджлісу кримськотатарського народу, строковиків залишають в Криму, щоб вони обслуговували військові об'єкти, які є ціллю для ударів з боку ЗСУ. Ці об'єкти є частиною логістики для ведення війни проти України. З цим, з його слів, і пов'язане бажання громадян України, які проживають в Криму, покидати півострів та вивозити звідти молодь.

А старше покоління залишається в Криму. Ми проводимо інформаційні кампанії з закликом залишатися вдома, бо в Криму все-таки мають жити представники корінного народу, щоб в майбутньому його розвивати,

– зазначив Барієв.

Чим окупанти заповнюють інформпростір в Криму

Першочергово російські ЗМІ на півострові намагаються продемонструвати, що Росія у всьому контролює ситуацію та заповнити інформаційний простір тим, що в Криму багато пожеж.

"Крім того, 810 севастопольську бригаду Чорноморського флоту, яка зараз в Курську, ЗМІ намагаються героїзувати, надавати інформацію, що вона дуже активно бере участь в бойових діях на Курщині, буцімто звільняє цю територію. Але насправді вже надходить інформація, що привозять з Курщини "200-х", – розповів Барієв.

Жителі Криму продають житло

На сайті "Авіто" у Криму виставлено на продаж 12 тисяч будинків та 33 тисячі квартир. Барієв зазначив, якщо говорити про співвідношення продажу нерухомості та попиту на нього, то збільшується як раз таки кількість продажу майна.

"Раніше окупанти говорили, що земельні ділянки можуть отримувати ті, хто беруть участь у "сво", але мають відношення до Криму, зараз пропонується всім, хто буде воювати. Окупанти торгують кримською землею, щоб росіяни з різних куточків Росії брали участь у війні проти України", – озвучив Барієв.

Член Меджлісу кримськотатарського народу підсумував, що російська окупаційна влада хоче закріпити росіян на кримських територіях. В Крим їдуть трудові мігранти й жителі Росії.

Ми аналізуємо, як проводити інформаційну кампанію, щоб цього не відбувалося,

– зазначив Барієв.