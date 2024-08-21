Прибуття російського комбрига зафіксували агенти "Атеш". Вони виявили вертоліт, на якому генерал прибув на базу в Севастополі.

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Російський комбриг приїхав з Курська в Крим

Агент "Атеш" зафіксував, як на одну з баз у Гагарінському районі Севастополя прибув вертоліт з командиром "розпіареної" 810-та окремої бригади морської піхоти Алєгом Власовим.



База, на яку прибув Власов / Фото "Атеш"

З якою метою прибув комбриг – достеменно невідомо. Ймовірно, російський генерал проведе позапланову ревізію, адже у бригаді є нібито "невиправдані втрати" та велика кількість осіб, які здаються в український полон. Ба більше, чимало військових саботують накази.

Вертоліт Власова у Севастополі: дивіться відео

Цікаво, що 810 бригада нині воює в Курській області. Фактично, російські військові залишилися без свого командира. За попередньою інформацією, нині 810 бригадою командує начальник штабу бригади.

Раніше агенти "Атеш" повідомляли, що окупанти в Криму не могли доукомплектувати 810 бригаду. Щоб якось побороти цю проблему, у Криму почали вивішувати рекламні щити із закликом іти служити російським окупантам. Однак це не принесло жодного результату, адже кримчани не мають бажання воювати.