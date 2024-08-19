Загинув окупант 12 серпня 2024 року при штурмі села Мартинівка Суджанського району Курської області. До речі, Росія стягує на Курщину строковиків, пише 24 Канал.

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Що відомо про загибель окупанта

У 2023 році, після звільнення з органів внутрішніх справ органів внутрішніх справ за вислугою років, Андрій Яблоков пішов добровольцем на службу до збройних сил Росії та брав активну участь у спеціальній військовій операції,

– заявили росЗМІ.

Вони також розповіли про так званий кар'єрний ріст ворога. Адже з 2005 по 2023 рік він з поліцейського батальйону міліції міста Новочебоксарська став псевдоначальником "відділу управління карного розшуку міністерства внутрішніх справ" Росії в Севастополі.

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Російські пропагандисти написали, що нібито на його рахунку "багато розкритих тяжких та особливо тяжких злочинів". Також він має нагороди.

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До речі, командир "Ахмату" пообіцяв "рай" строковикам, які загинуть у Курській області. Апті Алаудінов закликав молодих росіян підписувати контракти з міноборони Росії та "захищати країну", назвавши це шляхом до раю від Бога.