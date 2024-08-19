Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України вранці 19 серпня наголосив на роботі військових. Олександр Павлюк поширив кадри 22 ОМБр, що підтверджують успішне ураження ворога.

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Робота українського війська на Курщині

За словами генерал-лейтенанта, українська армія не припиняє поповнювати обмінний фонд полоненими росіянами.

Продовжуємо поповнювати обмінний фонд, що дозволить швидше повернути наших хлопців і дівчат з полону.

На ролику 22-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, поширеному Павлюком, видно танки та бронетехніку українських військових.

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