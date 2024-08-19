Погиб оккупант 12 августа 2024 года при штурме села Мартыновка Суджанского района Курской области. Кстати, Россия стягивает на Курщину срочников, пишет 24 Канал.

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Что известно о гибели оккупанта

В 2023 году, после увольнения из органов внутренних дел органов внутренних дел по выслуге лет, Андрей Яблоков пошел добровольцем на службу в вооруженные силы России и принимал активное участие в специальной военной операции,

– заявили росСМИ.

Они также рассказали о так называемом карьерном росте врага. Ведь с 2005 по 2023 год он из полицейского батальона милиции города Новочебоксарска стал псевдоначальником "отдела управления уголовного розыска министерства внутренних дел" России в Севастополе.

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Российские пропагандисты написали, что якобы на его счету "много раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений". Также он имеет награды.

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Кстати, командир "Ахмата" пообещал "рай" срочникам, которые погибнут в Курской области. Апти Алаудинов призвал молодых россиян подписывать контракты с минобороны России и "защищать страну", назвав это путем к раю от Бога.