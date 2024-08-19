Ранее Владимир Путин обещал россиянам, что срочники не будут воевать. Однако с началом Курской операции Россия проигнорировала эти слова и даже начала перебрасывать молодежь из других регионов страны, на что жаловались родители.

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Обращение командира "Ахмата"

Апти Алаудинов отметил, что поскольку боевые действия переместились на территорию России, то "должны стоять все – от мала до велика".

Не умрет никто, кому не суждено умереть. Но если ты умрешь, защищая свою родину, свою веру в Бога, ты попадешь в рай. А что может быть лучше для человека, чем рай на пути Всевышнего. Ничего,

– сказал он.

Командир "Ахмата" заявил, что понимает только тех родителей, которые недовольны оплатой службы для срочников. Вместо того, чтобы пообещать безопасность – он призвал молодежь подписывать контракты с Минобороны.

"Друзья, а если ваши 18-летние дети, которые уже находятся в Минобороны, являются военными, не должны защищать родину, даже когда на нее напал противник... Зачем вы и ваши дети нужны этой стране?" – сказал Алаудинов.

Интересно, что такие призывы звучат из уст командира того самого спецподразделения, который "объехали" Вооруженные Силы. Это тот самый "Ахмат", который грабил магазин "Мегафона" в Глушково Курской области. Это именно те кадыровцы, на которых массово жалуются российские срочники – говорят, что те сбежали и бросили их на произвол судьбы перед украинской армией.