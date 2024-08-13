Кроме того, россиянин абсолютно развеял тезисы пропаганды своей страны, что "своих не бросаем". Ведь его и других бойцов просто оставили в зоне операций в Курской области, пока им не предложили сдаться в плен наши защитники.

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Как российские спецназовцы драпали от ВСУ

Российский военный Королев Александр Иванович, 1977 года рождения, рассказал InformNapalm, что он служил в воинской части, которая базируется в Курске. Его история о том, как он попал в плен, началась с прорыва ВСУ границы со стороны Суджи.

Поступил приказ нашему инженерному подразделению вступить в точку для предотвращения прорыва. Когда мы ехали в ту сторону, навстречу уже ехали спецподразделения "Ахмат" и всевозможные спецподразделения. Они просто мчались оттуда. Мы ехали в ту сторону, они назад все ехали,

– рассказал российский пленный.

То есть он отметил, что в то время, как его подразделению приказали ехать в сторону границы, хваленые кадыровские подразделения уже дали драла в тыл России. По словам военного страны-агрессора, его собратьев просто "пихали в ад".

"Потом начался очень большой обстрел, и пока была связь, можно было связаться со своими подразделениями.

Обещали вызвать эвакуацию, пока связь была. Связь оборвалась, и все закончилось", – сказал россиянин.

Он также рассказал, что он вместе с его подразделением "три дня провалялись под шквалом пуль и гранат", и никто не пришел за ними. В конце концов, по словам россиянина, Вооруженные силы Украины предложили ему и его собратьям добровольно сдаться. В настоящее время с ними хорошо, и, как выразился россиянин, "все в благополучии".