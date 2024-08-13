Окрім того, росіянин абсолютно розвіяв тези пропаганди своєї країни, що "своїх не кидаємо". Адже його та інших бійців просто полишили у зоні операцій в Курській області, доки їм не запропонували здатися у полон наші захисники.

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Як російські спецпризначенці драпали від ЗСУ

Російський військовий Корольов Алєксандр Івановіч, 1977 року народження, розповів InformNapalm, що він служив у військовій частині, яка базується у Курську. Його історія про те, як він потрапив у полон, розпочалася з прориву ЗСУ кордону з боку Суджі.

Надійшов наказ нашому інженерному підрозділу вступити до точки для запобігання прориву. Коли ми їхали в той бік, назустріч уже їхали спецпідрозділи "Ахмат" та всілякі спецпідрозділи. Вони просто мчали звідти. Ми їхали у той бік, вони назад все їхали,

– розповів російський полонений.

Тобто він наголосив, що у той час, як його підрозділу наказали їхати у бік кордону, хвалені кадирівські підрозділи вже дали драла у тил Росії. За словами військового країни-агресорки, його побратимів просто "пхали у пекло".

"Потім почався дуже великий обстріл, і доки був зв'язок, можна було зв'язатися зі своїми підрозділами.

Обіцяли викликати евакуацію, поки зв'язок був. Зв'язок обірвався, і все закінчилося", – сказав росіянин.

Він також розповів, що він разом з його підрозділом "три дні провалялися під шквалом куль та гранат", і ніхто не прийшов по них. Зрештою, за словами росіянина, Збройні сили України запропонували йому та його побратимам добровільно здатися. На цей час з ними добре, і, як висловився росіянин, "все у добробуті".