Раніше Владімір Путін обіцяв росіянам, що строковики не будуть воювати. Однак з початком Курської операції Росія проігнорувала ці слова та навіть почала перекидати молодь з інших регіонів країни, на що скаржилися батьки.

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Звернення командира "Ахмату"

Апті Алаудінов зазначив, що оскільки бойові дії перемістилися на територію Росії, то "повинні стояти всі – від малого до великого".

Не помре ніхто, кому не судилося померти. Але якщо ти помреш, захищаючи свою батьківщину, свою віру в Бога, ти потрапиш до раю. А що може бути кращим для людини, ніж рай на шляху Всевишнього. Нічого,

– сказав він.

Командир "Ахмату" заявив, що розуміє лише тих батьків, які незадоволені оплатою служби для строковиків. Замість того, аби пообіцяти безпеку – він закликав молодь підписувати контракти з Міноборони.

"Друзі, а якщо ваші 18-річні діти, які вже перебувають у Міноборони, є військовими, не повинні захищати батьківщину, навіть коли на неї напав противник… Навіщо ви та ваші діти потрібні цій країні?" – сказав Алаудінов.

Цікаво, що такі заклики лунають з вуст командира того самого спецпідрозділу, який "об'їхали" Збройні Сили. Це той самий "Ахмат", який грабував магазин "Мегафону" у Глушковому Курської області. Це саме ті кадирівці, на яких масово скаржаться російські строковики – кажуть, що ті втекли і кинули їх напризволяще перед українською армією.