Стоит заметить, что на Курщине во время захода ВСУ также были срочники, которых и взяли в плен украинские военные. Сейчас представитель российской общественной организации "Идите лесом", которая помогает россиянам избежать мобилизации и участия в войне против Украины, говорит, что люди напуганы.

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Что известно о переброске срочников

Мы завалены просьбами и едва успеваем. Это началось в некоторых регионах, но сейчас понятно, что призывников мобилизуют со всей России,

– заявил Иван Чувилаев.

Старшая научная сотрудница Фонда Карнеги за международный мир Дара Масикот рассказала, что первой силой на Курском направлении были:

пограничные войска ФСБ,

бойцы Ахмата из Чечни,

местные сухопутные подразделения, выведенные из Московского или Ленинградского военных округов.

Теперь они привлекли дополнительные силы, подчинены Ленинградскому и Московскому военным округам, часть из них – срочники,

– объяснила Масикот.

Военные аналитики и российские провоенные социальные сети пишут, что Москва, вероятно, перебросила на Курщину несколько батальонов из Украины, включая Харьковскую, Луганскую и Запорожскую области.

Также Минобороны Литвы писало, что россияне передислоцировали войска из Калининградской области. Однако Россия в основном не перебрасывала силы в Донецкой области.

Издание пишет, что темпы продвижения ВСУ на Курщине на прошлой неделе замедлились, и украинские военные дальше продвигаются на несколько километров в день вглубь территории России. В то же время Путин не желает перебрасывать значительные ресурсы из Украины.

Путин надеется сдержать продвижение Украины преимущественно силами срочников. Но смогут ли они отбросить украинские войска? Сомневаюсь,

– заявил российский военный аналитик Юрий Федоров.

Он объясняет, что:

различные контингенты, которые Россия собрала в Курской области, не имели опыта совместных действий и не имели времени учиться;

даже после прибытия подкрепления на прошлой неделе российских сил в регионе оставалось значительно меньше, чем украинских, хотя Россия имеет поддержку с воздуха.

Внештатный старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики Павел Лузин утверждает, что у России есть 300 тысяч человек срочников, которые являются едва ли не единственным значительным резервом, доступным Кремлю.

Иван Чувилаев объяснил, что сейчас в России призывников заставляют подписывать контракты, а документы подделывают, чтобы выглядело так, будто они служат давно. Ведь, по российским законам, срочников могут направить в зону боевых действий только тогда, когда они прослужили более 4 месяцев и имеют специальные навыки.

Но закон можно легко нарушить,

– пишет издание.

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Представитель российской общественной организации "Идите лесом" рассказал, что:

по данным организации, из воинской части в Ленинградской области в Курск перебросили более 250 человек;

они получили запросы о военнообязанных по меньшей мере из 10 частей, поэтому можно сказать, что переместили ориентировочно 1000 человек.

Также на российском сайте Change.org появилось несколько петиций от матерей срочников, которые напоминают Путину о его обещании не привлекать их детей к боевым действиям и требуют вывести их из Курской области.