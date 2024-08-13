Он выразил свое восхищение и подчеркнул, что эта операция подняла моральный дух литовского общества. Также Кащюнас рассказал, что действия ВСУ в Курской области привели к "демилитаризации" Калининграда.

Смотрите также Украина контролирует уже 74 населенных пункта: все, что известно о прорыве на границе

Что министр обороны Литвы сказал об операции в Курске

Позвольте мне выразить уважение вашим действиям на севере, вашим маневрам на севере. Меня спрашивали литовские медиа, ожидаю ли я, что будут пройдены какие-то красные линии, или что-то такое, но сейчас я не слышу этого. Это очень хорошо, это хороший знак. И следующим хорошим знаком было бы разрешение на использование средств дальнего поражения, чтобы глубже поражать цели на вражеской территории и мы лоббируем это,

– сказал Кащюнас.

Он отметил, что будет проведено обсуждение относительно того, как Литва может лучше поддержать Украину в этом контексте. Кащюнас также подчеркнул, что украинских военных заставляя Россию передислоцировать войска из Калининграда в Курск.

"Мы сейчас видим, как они передислоцируют свои войска из Калининграда в Курск и я говорю литовскому народу: вы посмотрите, как украинцы за вас борются. Потому, что из-за их борьбы им нужно выводить войска из Калининграда. Мы называем – это даже демилитаризация Калининграда, которая происходит благодаря храбрости ваших военных, благодаря вашим решениям", – рассказал министр.

Кащюнас также отметил, что Украина подняла моральный дух не только своему народу, но и литовскому. По его словам, теперь люди думают о том, как можно поддержать ВСУ, а события в Курской области он назвал "хорошим ходом" и "совершенно новой страницей".