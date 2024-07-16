01:42, 16 июля

Правительство Германии отклонило призыв лидера оппозиционной партии Христианско-демократический союз о передаче Украине истребителей.

Нет никакого смысла передавать Украине истребители различных типов, независимо от вопроса о том, кто вообще может поставлять такие самолеты,

– подчеркнул представитель Штеффен Гебештрайт.

В то же время известно, что Бундесвер не имеет на вооружении самолетов-истребителей F-16, на которые ждет Украина.