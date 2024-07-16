Вівторок, 16 липня, – це уже вісімсот сімдесят четверта доба з початку широкомасштабної російсько-української війни. 24 Канал розповідає найважливіше за день.

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03:00, 16 липня

Атака "Шахедів"

Під час повітряної тривоги Київ атакували російські "Шахеди". ОВА констатувала, що протиповітряна оборона збиває ворожі цілі. Повітряні сили додали, що неспокійно водночас на Житомирщині. Більше читайте в цьому матеріалі.

02:58, 16 липня

Вибухи в Маріуполі

В окупованому Маріуполі прогриміли вибухи – ймовірно, 5. Пишуть про щонайменше два прильоти між "Невським" та Агробазою в напрямку Мангушу. Загарбники кажуть про "роботу ППО".

01:42, 16 липня

Уряд Німеччини відхилив заклик лідера опозиційної партії Християнсько-демократичний союз про передання Україні винищувачів.

Немає жодного сенсу передавати Україні винищувачі різних типів, незалежно від питання про те, хто взагалі може постачати такі літаки,
– наголосив речник Штеффен Гебештрайт.

Водночас відомо, що Бундесвер не має на озброєнні літаків-винищувачів F-16, на які чекає Україна.

00:55, 16 липня

Пожежа на курському заводі

Унаслідок атаки дронів у Росії в Курській області спалахнув завод низьковольтної апаратури. Йдеться про населений пункт Коренево.

Площа вогню поширилась на 400 квадратних метрів. Російський губернатор заявив, що безпілотник скинув вибухівку на підприємство.

00:03, 16 липня

Бійці 24 ОМБр вимагають утримати на посаді комбрига, полковника Івана Голішевського, протестуючи проти можливого його звільнення.

Івана Голішевського планують усунути з посади командира бригади через те, що він не повів бригаду у "м’ясні штурми" без належної укомплектованості.

Солдати вважають рішення про звільнення комбрига "ганебним саботажем" та вказують на важливість людських ресурсів.