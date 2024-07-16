01:42, 16 липня

Уряд Німеччини відхилив заклик лідера опозиційної партії Християнсько-демократичний союз про передання Україні винищувачів.

Немає жодного сенсу передавати Україні винищувачі різних типів, незалежно від питання про те, хто взагалі може постачати такі літаки,

– наголосив речник Штеффен Гебештрайт.

Водночас відомо, що Бундесвер не має на озброєнні літаків-винищувачів F-16, на які чекає Україна.