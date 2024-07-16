Вівторок, 16 липня, – це уже вісімсот сімдесят четверта доба з початку широкомасштабної російсько-української війни. 24 Канал розповідає найважливіше за день.
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Атака "Шахедів"
Під час повітряної тривоги Київ атакували російські "Шахеди". ОВА констатувала, що протиповітряна оборона збиває ворожі цілі. Повітряні сили додали, що неспокійно водночас на Житомирщині. Більше читайте в цьому матеріалі.
Вибухи в Маріуполі
В окупованому Маріуполі прогриміли вибухи – ймовірно, 5. Пишуть про щонайменше два прильоти між "Невським" та Агробазою в напрямку Мангушу. Загарбники кажуть про "роботу ППО".
Уряд Німеччини відхилив заклик лідера опозиційної партії Християнсько-демократичний союз про передання Україні винищувачів.
Немає жодного сенсу передавати Україні винищувачі різних типів, незалежно від питання про те, хто взагалі може постачати такі літаки,
– наголосив речник Штеффен Гебештрайт.
Водночас відомо, що Бундесвер не має на озброєнні літаків-винищувачів F-16, на які чекає Україна.
Пожежа на курському заводі
Унаслідок атаки дронів у Росії в Курській області спалахнув завод низьковольтної апаратури. Йдеться про населений пункт Коренево.
Площа вогню поширилась на 400 квадратних метрів. Російський губернатор заявив, що безпілотник скинув вибухівку на підприємство.
Бійці 24 ОМБр вимагають утримати на посаді комбрига, полковника Івана Голішевського, протестуючи проти можливого його звільнення.
Івана Голішевського планують усунути з посади командира бригади через те, що він не повів бригаду у "м’ясні штурми" без належної укомплектованості.
Солдати вважають рішення про звільнення комбрига "ганебним саботажем" та вказують на важливість людських ресурсів.