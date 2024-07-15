Понеділок, 15 липня, – це уже вісімсот сімдесят третя доба з початку вторгнення Росії в нашу державу. У цьому матеріалі 24 Канал розповідає найголовніше за день.
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Вибухи в Одесі
Близько 01:40 та 02:50 в Одесі чули вибухи. Згодом з'явилась інформація про атаку за допомогою балістики – "Іскандер-М".
Крім того, гучно було о 05:57. Повітряні сили попереджали про роботу ППО. Мер Труханов уточнив, що ворог випустив розвідувальний дрон.
У період від 8 до 14 липня майже мільйон військовозобов'язаних громадян оновив свої дані. Загалом йдеться про 4 мільйони осіб, що це зробили, як пишуть у Міноборони.
ЗСУ ліквідували трьох важливих для Росії військовослужбовців, зокрема командира "Шторму" Антона Балаганського та двох лейтенантів – Дзамболата Єлбакієва та Євгена Циборі.
Про це заявив офіцер української армії Анатолій Штефан, відомий під позивним "Штірліц".