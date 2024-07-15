Близько 01:40 та 02:50 в Одесі чули вибухи. Згодом з'явилась інформація про атаку за допомогою балістики – "Іскандер-М".

Крім того, гучно було о 05:57. Повітряні сили попереджали про роботу ППО. Мер Труханов уточнив, що ворог випустив розвідувальний дрон.