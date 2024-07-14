04:20, 14 липня

Політик подякував "Секретній службі США та всім правоохоронним органам за швидку реакцію". Також висловив співчуття сім'ям постраждалих.

За інформацією Секретної служби, один глядач мітингу Трампа загинув, двоє важко поранені. Також пишуть, що загинув і той, хто стріляв.

"Неймовірно, що таке могло статися у нашій країні. На цю мить про стрільця нічого не відомо, він мертвий. У мене потрапила куля, вона пробила мені верхню частину правого вуха. Я зрозумів, що щось не так, почув свист, постріли й одразу відчув, як куля розриває шкіру. У мене почалася сильна кровотеча", – написав Трамп у своїй соцмережі.