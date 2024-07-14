Про головні новини 14 липня, боротьбу українців проти агресора на фронті, в тилу й на дипломатичній арені, нові воєнні злочини російських загарбників пише 24 Канал.
Зверніть увагу Били "Іскандерами" по ДСНС, поліції, лікарях: що відомо про подвійну атаку на вокзал у Будах
Дональд Трамп зробив першу заяву після стрілянини в Пенсільванії
Політик подякував "Секретній службі США та всім правоохоронним органам за швидку реакцію". Також висловив співчуття сім'ям постраждалих.
За інформацією Секретної служби, один глядач мітингу Трампа загинув, двоє важко поранені. Також пишуть, що загинув і той, хто стріляв.
"Неймовірно, що таке могло статися у нашій країні. На цю мить про стрільця нічого не відомо, він мертвий. У мене потрапила куля, вона пробила мені верхню частину правого вуха. Я зрозумів, що щось не так, почув свист, постріли й одразу відчув, як куля розриває шкіру. У мене почалася сильна кровотеча", – написав Трамп у своїй соцмережі.
Фейсбук та інстаграм знову доступні для Трампа
Meta зняла обмеження з акаунтів Дональда Трампа на фейсбук та інстаграм перед президентськими виборами в США.
Облікові записи раніше були заблоковані через звинувачення у підбурюванні до насильства та поширенні дезінформації.
Росія створює уніфіковані пускові установки для ракет "Калібр" і "Онікс"
Росія розпочала будівництво уніфікованих пускових установок для ракет "Калібр" і "Онікс" враховуючи високий відсоток збиття своїх ракет українською ППО. Про це повідомили у ВМС.
В Трампа стріляли під час виступу в Пенсільванії
Під час виступу Дональда Трампа в Пенсільванії пролунала стрілянина, він перервав промову та покинув майданчик.
У політика закривавлено вухо. На місці працює поліція. Стрільця було "нейтралізовано".
Перестрілка в Петербурзі: трьох підозрюваних затримали
Увечері 13 липня в Петербурзі на Комендантському проспекті відбулася стрілянина між дванадцятьма особами.
За інформацією росЗМІ, поліція затримала трьох підозрюваних, тривають пошуки інших учасників інциденту. Причиною перестрілки нібито став словесний конфлікт.
У Дніпрі пролунала серія вибухів
У Дніпрі пролунали вибухи. Напередодні Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.
Трьох дітей вивезли з Вовчанська
Начальник поліції в Харківській області Володимир Тимошко розповів, що трьох дітей – дівчинку 4,5 року, хлопчиків 14 та 15 років, яких ховали батьки, вивезли з Вовчанська.