04:20, 14 июля

Политик поблагодарил "Секретную службу США и все правоохранительные органы за быструю реакцию". Также выразил соболезнования семьям пострадавших.

По информации Секретной службы, один зритель митинга Трампа погиб, двое тяжело ранены. Также пишут, что погиб и тот, кто стрелял.

"Невероятно, что такое могло произойти в нашей стране. На данный момент о стрелке ничего не известно, он мертв. В меня попала пуля, она пробила мне верхнюю часть правого уха. Я понял, что что-то не так, услышал свист, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля разрывает кожу. У меня началось сильное кровотечение", – написал Трамп в своей соцсети.